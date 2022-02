El primer concert de l’Andorra Mountain Music aplega 4.000 persones

Des de primera hora i abans que s’obrissin les portes a les sis de la tarda, la cua a l’entrada era llarga. Eren molts els qui feia hores que hi eren perquè no es volen perdre l’oportunitat de posar-se a primera fila per a l’actuació. Gran part del públic venia de Catalunya i també de França.

El ministre de Turisme Jordi Torres, present al concert, ha justificat el canvi d’ubicació de l’Andorra Mountain Music, i ha explicat que en aquesta època de l’any s’haurien creat més inconvenients que avantatges als camps de neu, degut a l’afluència de visitants.

La localització actual és, segons Torres, més a l’abast de tothom, també dels esquiadors.