El primer ball de l’Ossa d’Encamp, Patrimoni de la Humanitat, homenatja les persones que l’han conservat

Foto de família dels membres del ball de l’Ossa amb Laura Mas i Xavier Espot al mig (Comú Encamp)

Aquesta tarda de dilluns ha tingut lloc el primer ball de l’Ossa declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, des que el passat 29 de novembre la candidatura presentada conjuntament amb tres poblacions franceses de l’Alt Vallespir: Arles, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló, i els comuns d’Encamp i d’Ordino fons inscrita en la llista representativa de la UNESCO.

Representants de l’Alt Vallespir han visitat Encamp durant tota la jornada i abans de la representació han estat rebuts per part dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, que han entregat de forma simbòlica, un obsequi que incorpora els dos cartells de Carnaval, el de l’any de la declaració, el del 2022, que inclou tots els elements icònics de la representació, il·lustrat per Àstrid Janer, i el d’enguany, que simbolitza l’alegria de tots els encampadans per haver aconseguit que l’Ossa fos Patrimoni UNESCO, il·lustrat per Ramon Pujol, guanyador del concurs.

A la recepció també hi ha participat la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, i el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb l’ambaixadora i representant davant de la UNESCO, Eva Descàrrega, a qui també se’ls ha fet entrega dels cartells com a record.

L’edició d’enguany, carregada com sempre de comicitat i d’actualitat política, ha estat marcada per un inici molt emotiu per a homenatjar a totes les persones que han conservat durant dècades aquesta tradició.

El cap dels dallaires, representat enguany per Chistian Fernades, membre de la Comissió de Festes ha començat la “funció” amb unes paraules d’homenatge “som la cara visible que està gaudint d’aquest plaer i aquest honor de ser-hi aquí, aquest primer any, però darrera nostre hi ha molts encampadans que han conservat i mantingut les tradicions, gent que ara mateix ens mira des de fora, que ens ajuda i ens critica, però ens ajuda, i el més bonic de tot: que fan parròquia” i ha demanat “un fort aplaudiment pels que estem, pels que hi han estat i pels que ja no hi són” i ha sentenciat “ tot això és nostre i depèn de tots nosaltres que ho conservem”.

Tota la representació ha girat al voltant de l’actualitat política amb referències a la construcció, els salaris o el preu de l’habitatge, però sobretot amb interaccions directes amb polítics comunals, com la cònsol major, Laura Mas, que ha recollit el seu regal, una fotografia d’ella com a Blancaneus i els set nans, els membres de la Comissió de Festes.

Laura Mas s’ha afegit a l’homenatge i “ha felicitat a la Comissió de Festes pels diàlegs i per la implicació i ha desitjat que en un futur totes les Comissions de Festes deixin el llistó tan alt”

Els consellers, Xavier Fernàndez i Esther Vidal, que han disputat un partit de futbol improvisat o Nino Marot, David Cruz i David Rios, han estat els altres protagonistes dels esquetxos basats en la revista de Carnaval, enguany el Cuore d’Encamp. El repartiment d’ironia però no s’ha limitat a la política comunal, Eva Choy, cònsol menor d’Ordino, ha vist com apareixia el Carnestoltes ordinenc en mig de la representació i, fins i tot, el Cap de Govern, Xavier Espot, que ha estat present, a la revista a través d’una extensa entrevista, i a la representació d’avui, ha sortit a l’escenari a petició de la Comissió de Festes.





El Carnaval continua i, aquest dimarts, hi haurà l’Operació del Carnestoltes amb l’actor i monologuista Pep Plaza com a convidat

El Carnaval d’enguany contemplava prop de 30 propostes per a tots els públics, que s’aniran desenvolupant fins al 22 de febrer en diferents espais de la vila.

De cara a la nit, a les 22 h, es clouran les festes temàtiques per a adults que han estat la novetat del Carnaval d’enguany, amb ‘Fluor the sea’, on els assistents gaudiran d’una celebració ambientada en el fons marí i plena de sorpreses. A més, la millor disfressa temàtica de la nit guanyarà un premi de 250 euros.

Demà dimarts serà el torn de l’Operació de SM el rei Carnestoltes, que enguany és la cònsol major, Laura Mas. L’espectacle de l’Operació, que tindrà lloc a les 22.30 h de la nit, comptarà amb el monòleg de l’humorista televisiu Pep Plaza, conegut per les seves iròniques i còmiques imitacions de personatges famosos d’arreu del mon.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.