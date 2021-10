El primer Andorra Sports Innovation Summit, centrat en l’esport i la innovació, se celebra a Ordino

L’Andorra Sports Innovation Summit, organitzat per Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC), amb el suport de SPSG Consulting, ha penjat el cartell d’entrades exhaurides a l’auditori d’Ordino per a l’esdeveniment amb experts centrat en l’esport i la innovació.

La jornada, que s’emmarcava dins de l’acord global entre GSIC i Andorra per a posicionar el país com un referent internacional en la indústria de l’esport i la innovació, ha comptat amb representants d’entitats internacionals del sector com Microsoft, la Federació Internacional d’Esquí, la Vuelta, el Tour de France, empreses d’equipaments de material de muntanya, o Ironman, i amb actors locals com Grandvalira, Vallnord-Pal Arinsal i Naturland.

En un format mixt de presentacions i taules rodones s’han abordat les darreres tendències del sector davant de més d’un centenar de persones, majoritàriament professionals del sector. També han participat diverses startups locals i internacionals, entre les quals es troben les tres guanyadores de l’Andorra Sports Startup Challenge (Snow 51, Xeerpa i Moonbikes) que han rebut el guardó als millors projectes.

Molts dels participants també han aprofitat la seva visita a Andorra per conèixer de primera mà la Casa de la Muntanya ubicada al centre d’Ordino.

Renovació de l’acord amb GSIC by Microsoft

A la jornada d’aquest matí, el ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, ha signat amb el director general de Sports Industry de Microsoft, Sebastián Lancestremère, la renovació del contracte per un any més amb GSIC by Microsoft per continuar el treball de posicionament d’Andorra, a escala internacional, com un punt de referència en l’ecosistema de startups, innovació i transformació digital dels esports d’hivern, muntanya i ciclisme.

L’acord inclou la implantació d’un programa d’activitats online i presencials per a empreses i startups d’Andorra i de tot el món que vulguin portar les seves innovacions al Principat.