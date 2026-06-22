El preu unitari de les importacions augmenta un +4,1% d’un mes a l’altre, mentre que el de les exportacions creix un +52,8%

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de març del 2026 en particular, no ha registrat cap variació en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes precedent, el preu de les importacions ha augmentat un +4,1%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha augmentat un +2,8% en termes interanuals. Pel que fa a la variació mensual, el preu de les exportacions presenta un fort increment del +52,8% respecte del mes anterior.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de capital registra una variació negativa del -4,1%, i els béns intermedis presenten una caiguda del -3,7%. Quant als béns de consum, el preu unitari presenta un increment del +1,5%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions els grups presenten variacions percentuals majoritàriament negatives. Destaquen, amb decreixements més pronunciats, les partides “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (-19,3%) i “Olis, greixos i ceres, d’origen animal i vegetal” (-7,5%). Pel que fa a les variacions positives, el preu unitari de la partida “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” presenta un augment del +5,4% i el preu de la partida “Productes químics i similars, ncaa” mostra un increment del +4,7%, respecte de l’any anterior.
Pel que fa a les zones geogràfiques, al març del 2026 s’observa un comportament divers en el preu unitari de les mercaderies importades. El preu unitari dels productes originaris d’Espanya registra un augment del +1,1% i el preu unitari dels productes de la “Resta de la UE + Gran Bretanya” creix un +0,8%. El preu unitari dels productes provinents de França cau un -6,8% i el preu de les mercaderies originàries de la “Resta del món” disminueix un -3,4%.