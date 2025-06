El preu dels carnets del BC Andorra s’incrementarà lleugerament

El president del BC Andorra sent entrevistat a RNA (AndorraDifusió)

El Bàsquet Club Andorra ha fet balanç de la temporada i ha anunciat algunes novetats de cara a la vinent. El club ha gestionat un pressupost de 5,6 milions d’euros i, segons ha confirmat el president de l’entitat, Gorka Aixàs, en declaracions a Ràdio Nacional d’Andorra (RNA), els preus dels carnets per a la temporada vinent s’incrementaran lleugerament. “Augmentaran una mica, res que no puguin assumir, molt irrisori. Els preus són dels més barats de la lliga”, ha volgut matisar el president.

Una de les apostes clares de l’entitat per al futur és l’entrenador Joan Plaza. El president ha lloat el seu paper i ha assegurat que serà una figura clau en la nova etapa del club: “El Joan, sent la figura que és i sent l’entrenador de l’equip, ens dona una oportunitat per a créixer com a club, remoure estructures i fer les coses millor”.

Tot i admetre que el principi de la temporada va ser difícil i que “es va donar una imatge de poca competitivitat“, el dirigent s’ha mostrat optimista de cara al futur: “Ens agradaria ser aquell equip que cada any es cola en una Copa del Rei o un play-off per sobre de les seves possibilitats”.