El preu del test d’antigen es fixa en 2,3 euros

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, el Decret que estableix les tarifes i condicions per al subministrament i realització de tests d’antígens proporcionats pel Govern per part de les farmàcies. Tal com ja va apuntar el ministre, el Decret preveu diferents activitats: la primera és el subministrament de tests a la població resident o amb autorització de treball al Principat. Així, l’Executiu ha proporcionat tests d’antigen a les farmàcies a un preu d’1,85 euros i aquestes podran vendre’l a la població a una tarifa fixa de 2,30€ per test. Es limita el seu subministrament a 7 tests per persona a la setmana.

L’altra activitat que recull el Decret és la realització d’aquests tests d’antígens a la mateixa farmàcia, així com l’emissió de certificats en paper o digital amb el resultat de la prova. En aquest cas, el preu final queda fixat en 8 euros i les farmàcies hauran de notificar al ministeri de Salut els resultats positius.

Finalment, la darrera opció recollida en el text fa referència a que les farmàcies adherides puguin introduir al circuit oficial els resultats positius comunicats per famílies que efectuïn autotests a menors de 16 anys. Així, i només en cas dels joves de fins aquesta edat, les famílies podran dirigir-se a una farmàcia participant perquè aquesta informi a les autoritats sanitàries del resultat positiu sense haver-lo de confirmar mitjançant una altra prova.

El ministre de Salut ha destacat que es tracta d’una col·laboració voluntària per part de les farmàcies, que hauran de signar un conveni per adherir-s’hi. El Decret entra en vigor dimecres i cada farmàcia pot decidir si només ofereix el subministrament de tests o si també els efectua i recull els resultats dels autotests a joves.