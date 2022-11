El preu de la seguretat

S’ha creat una indústria enorme darrera de les nostres pors i inseguretats personals. Unes vegades són pors reals i unes altres són irreals, inventades per la nostra ment però igual de perjudicials que les primeres. Amb això vull dir que, la majoria de nosaltres tenim contractades assegurances de forma voluntària, a banda de les obligatòries com poden ser la del vehicle o la de la llar, entre d’altres més. Qui més i qui menys té contractada la de baixa laboral i la de complement de la CASS, dues assegurances que ens faciliten molt la vida perquè ens permeten gaudir tant del present com del futur immediat.

Sabem que si emmalaltim tenim el factor econòmic solucionat durant el temps de recuperació o, si més no, anar a la consulta del metge i del dentista no ens suposa cap mal de cap perquè en poc més de 4 dies ja tenim els diners en el compte bancari una altra vegada. Ara bé, degut a les pors irreals o a la inseguretat percebuda en els carrers del lloc de residència hi ha qui també contracta assegurances de varis tipus i/o també vigilància privada.

Contracta o compra càmeres de videovigilància per a sentir-se més segur a casa seva. Igualment, també hi ha qui contracta un pla de pensions per a no dependre tant de la CASS una vegada es jubili o, si més no, està estalviant amb aquest objectiu. Aleshores, si fem comptes, veurem que la suma anual no és gens menyspreable, però, si la comparem amb les inversions fetes per l’estat es abismal.

Si sumem els diners que paguem en impostos per a tenir una seguretat tan objectiva com subjectiva en la nostra vida diària, veurem que estem dramatitzant la situació. És a dir, si comptem els diners que paguem anualment a la CASS perquè ens asseguri una pensió de jubilació i un benestar mental i físic generat per la medicina, veurem que es mínim en comparació amb el sector privat i de la mateixa manera amb els cossos de l’ordre i la seguretat. Aleshores, en comptes de viure pensant en la mancança, seria millor fer-ho des de l’agraïment.

