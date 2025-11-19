El prestigiós Quartet Casals actuarà aquest dissabte al X Cambra Romànica

L’associació Amics del Cambra Romànica anuncia “amb satisfacció” la participació del Quartet Casals, una de les formacions més prestigioses del panorama internacional, dins del Cicle Cambra Romànica 2025. Fundat el 1997 i reconegut per la seva excel·lència artística, el Quartet Casals destaca per la seva personalitat interpretativa, la profunditat musical i una trajectòria que l’ha portat als escenaris més importants del món. La seva presència al Cicle Cambra Romànica representa una oportunitat excepcional perquè el públic d’Andorra gaudeixi d’una vetllada de música de cambra d’alt nivell.
El concert es farà a l’església de Sant Cerni de Canillo, el dissabte, dia 22 de novembre, a les 17 hores. Les entrades s’han de reservar a la web de l’associació www.amicscambraromanica.ad prèviament. Tenen un cost de 25€ l’entrada general, 15€ els socis a la zona A, i 15€ i 10€ respectivament a la zona B. Els menors tenen l’entrada gratuïta. En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata, una de les insígnies del Cambra Romànica i que facilita el contacte entre assistents i músics.
Amb el concert del Quartet Casals, el cicle Cambra Romànica va arribant al seu final, celebrant-se l’últim dels concerts el proper dia 29 de novembre, amb el Trio Nacedo.
L’associació vol agrair als socis, patrocinadors privats, simpatitzants, al Comú de Canillo i el suport del Govern d’Andorra, que facin possible les seves activitats per a apropar la música i la cultura a la societat andorrana.
Sobre l’associació
L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica. El cicle d’enguany ha celebrat el desè aniversari.
Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019, i el cicle actual ha comptat amb la presència dels guanyadors de la VII edició, celebrada el passat abril.