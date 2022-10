El pressupost del 2023 invertirà més en habitatge social, transport gratuït i en millorar el trànsit

El pressupost per al 2023 del Govern d’Andorra preveu un augment important d’inversions en polítiques socials. Entre inversions directes i indirectes, l’executiu preveu destinar uns 83 milions d’euros bàsicament a l’habitatge i a la millora de les comunicacions.

Així, es destinaran 11 milions a projectes d’habitatges a preus assequibles: 6 a la construcció de pisos socials a Borda Nova i 5 a l’adquisició d’habitatges destinats al mercat de lloguer. També és destacada la partida per a optimitzar la xarxa viària, com ara la desviació de la Massana, a la qual Govern preveu destinar 2,7 milions.

Amb tot, el ministre de Finances, Eric Jover, ha assegurat que són inversions que marquen quines seran les línies estratègiques de l’executiu. “Són inversions que, a part de ser abundants, marquen una mica els eixos estratègics del Govern. Veiem molta inversió en habitatge, veiem molt clar continuar donant suport a l’estat del benestar i una aposta per la mobilitat amb l’heliport nacional o la desviació de la Massana”.

El pressupost per al 2023 augmenta en un 40% la partida del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, principalment per dos conceptes: la partida de 3 milions destinada a l’heliport nacional i la implantació del transport públic gratuït, que es mantindrà almenys tot l’any vinent.