El president del tribunal de la causa primera de BPA: “No he tingut mai un judici tan anòmal en 43 anys”

El president del tribunal de la causa primera de BPA ha assegurat que mai havia vist un judici tan anòmal. Enric Anglada ho ha fet responent a un lletrat de la defensa que reclamava que no havien tingut prou temps per preparar-se. Anglada ho ha negat. Per la seva banda, Joan Pau Miquel, exconseller delegat, ha declarat que no sap si la intervenció de BPA va ser una conxorxa o fruit de la incompetència.

Tensió entre el president del tribunal, Enric Anglada, i un lletrat durant la darrera sessió del judici de la causa primera de BPA, en què s’acusa una vintena d’exgestors de blanqueig de capitals de la màfia xinesa.

“No he tingut mai cap judici que sigui tan anòmal com aquest en els meus 43 anys de jutge”, ha declarat Anglada, afegint que mai havia vist que es deixés a un acusat com Joan Pau Miquel, exconseller delegat, declarar durant més de 2 mesos.

L’advocat de quatre dels acusats havia assegurat que no havia tingut prou temps per preparar el judici.

Durant la sessió, Miquel també ha afirmat que no sap si la intervenció de BPA al 2015 va ser fruit d’una conxorxa o de la incompetència de les autoritats.

En la seva intervenció, l’exconseller delegat de BPA, ha informat que van tenir reunions amb el Govern per explicar, de primera mà, l’afer de les dades bancàries de la família Pujol a l’entitat.

Els advocats d’una desena d’acusats han presentat una demanda administrativa per demanar que el Govern es retiri de l’acusació particular d’aquest afer. Creuen que no hi ha base legal. Concretament volen que s‘anul·li la decisió de l’executiu del 2016 de presentar una querella criminal contra Miquel i la resta dels acusats per blanqueig de capitals i altres delictes.

El judici es reprendrà dilluns vinent.