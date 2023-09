El Premi Estel, per a l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Cartell anunciant el guanyador del Premi Estel 2023 (juntsxlaseu)

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per l’Alt Urgell concediran enguany el Premi Estel a l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. L’acte de lliurament es durà a terme el diumenge 17 de setembre, a les 5 de la tarda, a la Torre Solsona, a Castellciutat.

Així, enguany els impulsors del guardó volen reconèixer la tasca de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell per la seva tasca constant de recerca científica i especialment per la divulgació del coneixement de la comarca a través de publicacions com l’Interpontes, però també en activitats com el Parlem d’Història i Desenterrem el Passat, entre moltes altres accions.

Segons els impulsors del Premi Estel, “el guardó vol ser un reconeixement a la tasca de dinamització i divulgació cultural que realitzen des de l’IECAU, però també per a totes les persones i col·lectius que contribueixen a enfortir la recerca, el coneixement científic i la divulgació d’aquest a nivell comarcal, pirinenc i de país”.





24a edició del Premi Estel

El Premi Estel va ser instaurat l’any 1999 per la Joventut Nacionalista de Catalunya i CDC de l’Alt Urgell per tal de reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes. El col·lectiu comarcal de Junts per Catalunya va prendre l’any 2019 el relleu en l’organització d’aquest acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d’Urgell.

Els guardonats en les anteriors edicions han estat l’escriptor Joan Obiols, l’associació Amics de la Sardana de la Seu, els Diables de l’Alt Urgell, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule de Sant Ermengol, l’educador Francesc Moix, la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, el dinamitzador cultural Josep Vilarrubla ‘Pep Diligent’, el músic acordionista Artur Blasco, la colla de bastoners de Peramola, el Taller Claror, l’Associació Llibre del Pirineu, Picurt, l’Assemblea Nacional Catalana, el dinamitzador cultural Ventura Canturri, els Caramellaires de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, a les agrupacions comarcals d’Òmnium Cultural i l’ANC, a Amadeu Clausó i Joan Busquets com a impulsors de la Fira del Llibres del Pirineu i a Jordi Turull. L’any 2022 el Premi Estel va recaure en el dinamitzador cultural Ivan Caro.

El lliurament del Premi, que tradicionalment s’havia fet en el marc de la Diada Nacional, s’ha traslladat en les seves darreres edicions als dies propers a la diada atesa l’atapeïda agenda d’actes del mateix dia 11 i la coincidència amb els actes nacionals convocats per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. L’acte és obert a tothom.