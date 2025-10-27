El Prat del Roure guanyarà prop de 2.000 metres quadrats de zona verda i nous espais de lleure

El Comú d’Escaldes-Engordany impulsa una nova actuació urbanística amb la construcció d’un espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, situat entre els carrers Paraires i el Passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del Roure. El projecte té com a objectiu guanyar espai verd i de lleure per a la ciutadania i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo del Prat del Roure, un dels punts més concorreguts de la parròquia. “Amb aquesta nova zona al carrer dels Veedors, guanyem un espai verd i agradable per a la ciutadania en un dels punts neuràlgics de la nostra parròquia”, ha destacat la cònsol major, Rosa Gili.
L’actuació suposarà la transformació d’una superfície total de 1.925 m² en zona enjardinada i de 800 m² addicionals destinats a jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tennis i el mini bàsquet existents. En concret, es preveu l’enderroc de l’asfalt, el reompliment amb terra, la plantació d’arbres i la instal·lació de gespa natural, així com una nova distribució de l’enllumenat públic i la col·locació d’un sistema de reg automàtic.
A més, una de les pistes de tennis actuals es convertirà en una nova zona de jocs infantils, on s’hi instal·laran estructures lúdiques inclusives, amb paviments de sorra i moqueta de seguretat. D’aquesta manera, el projecte busca potenciar l’accessibilitat i la inclusió dins d’un entorn segur i integrat al parc.
Els treballs tenen una durada prevista de dotze setmanes i permetran unificar tot l’espai verd del Prat del Roure, millorant-ne la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat.
Aquesta actuació s’emmarca dins de la voluntat del Comú d’incrementar els espais verds i de convivència urbana, fomentant una parròquia més amable, sostenible i oberta a la ciutadania.