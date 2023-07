El PP s’imposa a Espanya, però el PSOE encara pot formar govern

Pedro Sánchez a la seu del PSOE un cop sabut els resultats de les eleccions

Ha estat una nit amb suspens fins al 60% dels vots escrutats a les eleccions generals espanyoles. A partir d’aquest percentatge, el Partit Popular d’Alberto Núñez Feijóo s’ha començat a distanciar del PSOE i, més encara quan es recomptaven els sufragis de la comunitat de Madrid, el baluard dels populars gràcies a la influència d’Isabel Díaz Ayuso. El PP ha obtingut 136 escons.

És cert que en començar l’escrutini semblava que els socialistes -que s’han imposat a Catalunya- assolien un clar avantatge, però ha durat el que ha durat. El PP, per contra, ha guanyat molts escons respecte el 2019 i, es pot dir que Pedro Sánchez ha aguantat el cop i no ha patit la desfeta que alguns albiraven per al PSOE que ha aconseguit 122 escons.

A banda de l’enfrontament entre els dos grans blocs polítics espanyols, l’altre punt d’atenció el protagonitzaven VOX (33 escons) i Sumar (31 escons). Els d’ultradreta han perdut bastants escons, mentre que la força liderada per Yolanda Díaz ha mantingut el tipus i esdevé novament crossa per al PSOE per a formar govern. Òbviament, els socialistes necessitaran més suports a banda de Sumar. Sobre el paper, sembla, que seria més fàcil aquest escenari que no pas un executiu amb el PP i VOX amb algun partit més que es pugés al carro. No obstant, Feijóo ja ha manifestat que se sent amb l’autoritat de poder configurar govern.





Catalunya

Les eleccions generals espanyoles també han donat per a moltes lectures a Catalunya. El PSC ha estat la primera força política després de molts anys. ERC ha estat segona, però, perdent 6 escons respecte als fantàstics resultats de 2019. Els republicans es queden amb 7. De la seva banda, Junts ha perdut molts menys vots i també es queda amb 7 escons. Sumar no altera en massa els seus antics registres i la CUP no tindrà representació. L’independentisme, en aquests comicis del 2023, ha perdut gas potser a causa del vot útil per a frenar “l’amenaça” de PP i VOX.

Aquest independentisme, a més, pot ser, en part, responsable de la gran abstenció que hi ha hagut a Catalunya amb un 6,5% menys que fa 4 anys. Al conjunt d’Espanya, en canvi, ha pujat prop de 2 punts (1,9%).

Ara és el torn per a les estratègies i els pactes. El PP buscarà els seus i el PSOE farà el mateix. Es presenten uns dies frenètics en aquest sentit i amb els partits més petits posant condicions a canvi del seu suport.





La Seu d’Urgell

Resum de l’escrutini a la Seu d’Urgell- Congrés 2023 Escrutat 100,00% Escons 0 Cens 8.894 Participació 56,86% Vots totals 5.058 Abstencions 3.836 Vots nuls 74 Vots blancs 38

PSOE: 33,44% amb 1667 vots

ERC: 18,31% amb 913 vots

Junts: 14,18% amb 707 vots

PP: 12,98% amb 647 vots

Sumar: 9,43% amb 470 vots

VOX: 5,27% amb 263 vots

CUP: 3,45% amb 172 vots