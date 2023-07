El PP de Feijóo agafa avantatge a Espanya

El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo

El PP, segons els primers sondejos, gaudiria d’un significatiu avantatge respecte els socialistes en les eleccions generals a Espanya. De la seva banda, la formació d’ultradreta VOX perdria pistonada i s’estaria disputant ser tercera força a l’Estat veí amb Sumar. Sembla que els progressistes anirien per davant segons els pronòstics.

Puja Junts a Catalunya i ERC sembla parar el cop de l’efecte desgast de govern a la Generalitat encara que perd força vots. En tot cas, ambdues forces podrien tenir els mateixos escons (9) i els republicans estarien per davant per molt poc. Malgrat tot, són els socialistes que s’imposarien a Catalunya de forma clara, però, sense confeti i serpentines. Encara en territori català, es podria parlar hores d’ara (són sondejos) que hi hauria un triple empat per a la segona posició entre ERC, Junts i PP amb 9 escons.

Amb aquestes primeres dades, l’encara president Pedro Sánchez s’hauria d’entendre amb Sumar i amb els partits independentistes i nacionalistes si vol tenir una mínima possibilitat de seguir comandant Espanya. El PP ha estat capaç d’aglutinar el vot útil en detriment de VOX.

Pel que fa a la participació, ara cal esperar el vot per correu per a donar les dades definitives.