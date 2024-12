“El porquet recaptador d’UNICEF” arriba a l’MCTA per a obtenir fons per als infants més vulnerables

El Blunicef, el porquet recaptador d’UNICEF. Foto: Cedida

UNICEF Andorra, en col·laboració amb Fab Lab Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), presenta una original iniciativa solidària: Blunicef, el porquet recaptador d’UNICEF, un prototip innovador i sostenible dissenyat per a recaptar fons per als projectes solidaris d’UNICEF. Aquesta singular obra estarà exposada fins al 5 de gener 2025 al hall del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA).

Blunicef és un prototip solidari creat amb l’objectiu d’ajudar els projectes d’UNICEF. Amb els diners que reculli, contribuirà a millorar la vida de molts infants arreu del món. Aquesta iniciativa combina creativitat i sostenibilitat, amb un clar propòsit: garantir l’accés a l’educació, la salut, la protecció i el desenvolupament dels infants més vulnerables.

L’exposició és una oportunitat per a tots aquells visitants del museu i ciutadans d’Andorra de participar en una acció solidària i contribuir amb una donació. A més, aquest projecte, creat sota llicència Creative Commons (CC), promet sorprendre amb noves accions i activitats.





Detalls de la iniciativa

Lloc: Museu Carmen Thyssen Andorra (Hall d’entrada)

Museu Carmen Thyssen Andorra (Hall d’entrada) Durada: Fins al 5 de gener de 2025

Fins al 5 de gener de 2025 Objectiu: Recaptar fons per als projectes solidaris d’UNICEF





Un prototip solidari i sostenible

Amb unes dimensions de 35 cm de llarg, 25 cm d’alt i 25 cm d’ample, Blunicef simbolitza com la tecnologia i el disseny poden unir-se al compromís social per a millorar el món. Fabricat amb PLA biodegradable, un material sostenible obtingut de fonts naturals com el blat de moro o la remolatxa, aquesta iniciativa reafirma el respecte pel medi ambient i la voluntat de construir un futur millor per als infants.





Sorpreses al desembre i gener… i més enllà

Blunicef forma part de la programació especial del Mes Solidari del Thyssen i no es limitarà a ser una simple exposició. Pròximament, iniciarà un recorregut per altres punts d’Andorra, on continuarà amb la seva missió solidària per a recaptar fons per als projectes d’UNICEF.





Tothom pot sumar-s’hi

UNICEF Andorra i els seus col·laboradors fan una crida a la ciutadania: “apropeu-vos al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), descobriu Blunicef i contribuïu a una causa solidària. Amb la vostra ajuda, podem construir un futur millor per a tots els infants”.