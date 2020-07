El popular Yellow Border de National Geographic s’instal·la a Engolasters

El llac d’Engolasters compta des d’avui amb la instal·lació del Yellow Border, el popular marc de color groc de National Geographic. Hi estarà col·locat durant un any per poder captar el canvi de paisatge i de colors de totes les estacions.

El marc compta amb unes dimensions de quatre metres d´alçada per tres metres d´ample, sobre una base de quatre metres d’ample per mig metre d’alçada. Tota l’estructura pesa 700 quilos. D’aquesta manera, visitants i curiosos podran fer-se una fotografia tot agafant un altra perspectiva d’aquest popular espai natural de fàcil accés.

Aquesta és una acció que s’inclou dins de l’acord signat entre Andorra Turisme i National Geographic i que, a més, coincideix avui amb l’inici de la campanya del projecte “Andorra, al natural” a les cadenes de televisió de Wild, NatGeo i Fox, a les xarxes socials i la creació del microsite específic: https://www.nationalgeographic.es/andorra-al-natural

La col·locació del Yellow Border ha estat possible gràcies a la cessió gratuïta de l´espai per part de FEDA.