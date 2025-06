El pont de Sant Joan dona el tret de sortida a la temporada d’estiu amb ocupacions del 85% al Pirineu

Un càmping del Pirineu català (RàdioSeu)

El pont de Sant Joan ha deixat una ocupació mitjana del 85 per cent als allotjaments del Pirineu i Ponent. Entre el dissabte 21 i aquest dimarts, 24 de juny, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida calcula que els establiments de la demarcació han rebut uns 40.000 turistes, que han generat més de 120.000 pernoctacions.

El director de Patronat, Juli Alegre, ha fet un balanç positiu d’aquestes dades, que donen el tret de sortida a la temporada d’estiu. L’objectiu ara és revalidar les bones xifres dels últims dos anys i arribar als 580.000 turistes i 1,5 milions de pernoctacions.

Propostes culturals com les festes del foc del Pirineu, Patrimoni de la Humanitat des de fa 10 anys, han ajudat a augmentar l’ocupació aquests dies. També les visites culturals al territori i les activitats a l’aire lliure, com el senderisme o els esports d’aventura, han estat productes turístics amb força demanda durant el pont de Sant Joan.

Les empreses de turisme actiu de Pallars Sobirà han tingut un nivell de reserves d’aproximadament un 70 per cent. Per sectors, els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d’entre el 80 i el 90 per cent, i alguns establiments han penjat el cartell de complet. Així mateix, els hotels de Ponent han cobert el 75 per cent de les places. En el cas dels bungalous, han arribat al 95 per cent d’ocupació, mentre que a les zones d’acampada ha estat del 85 per cent. Per la seva part, les cases de turisme rural han omplert un 70 per cent de les seves places.