El pont de la Puríssima d’enguany decep al sector hoteler

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha informat aquest dimecres que l’ocupació -de mitjana- registrada al Principat durant tota la setmana del 2 al 8 de desembre ha estat del 51,41%. Així mateix, l’entitat assenyala que agafant només els dies festius de la Puríssima -6, 7 i 8 de desembre-, aleshores, l’ocupació hotelera ha resultat ser del 73,96% de mitjana (un 16% menys que al 2023).

Des de la Unió Hotelera d’Andorra “considerem que aquest pont de la Puríssima no ha estat satisfactori amb relació a l’any anterior. Està clar que amb els dominis esquiables tancats, per la manca de neu, ha estat el principal factor negatiu en aquesta davallada. De la mateixa manera, tampoc ens ha ajudat que l’accés amb França quedés tancat des del dissabte a la tarda per culpa de les condicions climatològiques”, manifesta Jordi Pujol, director de l’UHA .

Finalment, Jordi Pujol, afegeix que “si ho comparem amb el 2023, ens trobem també que enguany teníem una festivitat de 3 dies respecte als 5 dies de l’any passat. Esperem que, ara, ja amb les estacions obertes i la qualitat de la neu, puguem anar recuperant l’ocupació en les setmanes vinents”.