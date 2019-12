El Poblet de Nadal encara la recta final amb un darrer gran espectacle de carrer que recorrerà l’avinguda Meritxell demà dissabte a la tarda, a partir de les 18.30 hores. Es tracta de l’animació Enchanted garden, de la companyia alemanya Stelzen Art, amb el qual un seguit de personatges naturals de grans dimensions duran música i llum a la zona comercial per sorprendre els vianants.

El programa del Poblet de Nadal, que va començar el passat 29 de novembre, també inclou un darrer cap de setmana del Mercat de Nadal i de la 4a Mostra de Nadales, ambdues propostes a la plaça del Poble. Avui divendres i demà dissabte el Mercat de Nadal obre entre les 11 i les 21 hores i diumenge, el darrer dia de funcionament, estarà en marxa de les 11 fins A les 19 hores. Pel que fa a la música en directe de la Mostra de Nadales, s’han programat quatre espectacles amb grups del país, que fan la seva particular reinterpretació de la música tradicional d’aquestes festes: avui actuaran Jamp (18 h) i El tren de la Musa (19 h), mentre que demà (18 h) ho faran The Soundsets i diumenge (18 h) serà el torn dels Think Twice.

També a la plaça de Poble tornen els Tastos al Mercat. En aquesta ocasió l’activitat es farà únicament demà dissabte al migdia (13-15 h) amb la proposta gastronòmica del xef Christian Zanchetta, que oferirà un assortiment de foie-gras de muntanya amb productes d’Andorra i tast de vins Atrium Chardonnay i Waltraud by Miguel Torres i cava Brut Nature Organic by Vendrell Olivella.

Aquest diumenge també serà el darrer que hi hagi jocs tradicionals del món per a infants a la plaça del Poble. Com cada cap de setmana de desembre, entre les 12 i les 14 hores els més menuts podran jugar amb tot un reguitzell de propostes lúdiques: des d’instruments de fusta i jocs col·lectiu com la corda o les anelles fins joguines per aguditzar l’enginy, els tradicionals teatres amb titelles de roba i les cuinetes de fusta.

L’Oficina de Correus, el Parc de Nadal i el túnel de llum continuen

A partir del 30 de desembre i fins el 5 de gener continuen en marxa una part de les activitats fixes del Poblet. Així doncs, cada dia a les 18, 19 i 20 hores –i els caps de setmana també a les 21 hores- es pot veure l’espectacle audiovisual Un Nadal de llum i so al túnel situat a la plaça de la Rotonda i també es mantenen les activitats adreçades específicament al públic infantil. A la plaça Guillemó l’Oficina de Correus Màgica, on els infants encara poden dipositar les cartes que adrecin als Reis, es manté en funcionament fins al 4 de gener entre les 17.30 i les 20 hores. I al Parc de Nadal, situat a la confluència de les avingudes Meritxell i Riberaygua (antiga caserna de bombers), els menuts tenen l’oportunitat de lliscar i fins al dia 5 sobre la pista de gel sintètic i sobre un trineu al tobogan de grans dimensions.