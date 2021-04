El ple de la Seu d’Urgell desestima una moció sobre un registre municipal de solars buits

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha desestimat aquest dilluns una moció, presentada per Compromís, en què es proposava crear un registre municipal de solars buits. La proposta va rebre 9 vots en contra, de l’equip de govern (Junts i ERC), i 8 a favor, del primer grup de l’oposició i de la CUP.

El portaveu de Compromís X La Seu, Joan Barrera, va defensar la petició tot assegurant que seguia la línia d’una moció semblant “que es va aprovar per unanimitat l’any 2018, però que no es va tirar endavant”. Barrera creu que actualment al centre històric té un gran valor però hi ha espais abandonats, o bé degradats a causa de pintades i brutícia, i que és un indret que cal cuidar “amb cura i com cal”, si es vol aconseguir l’objectiu que la Catedral sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Des de Compromís consideren que una manera d’aconseguir-ho és “que no hi pugui haver retenció especulativa de solars” i que es prioritzi la renovació i consolidació dels edificis, per evitar que n’hi hagi en ruïna o abandonats. Per això, entenen que cal “posar instruments a l’abast de l’Ajuntament per revertir aquesta situació”. Concretament, plantegen incloure al registre finques que han estat objecte d’una declaració d’incompliment de l’obligació d’edificar o d’un expedient de ruïna per incompliment del deure de rehabilitació i conservació, una vegada transcorregut un termini de cos anys.

El grup municipal creu que això permetria “provocar la renovació i consolidació dels edificis del centre històric” i que, de retruc, repercutiria en una millora de l’oferta d’habitatge a la ciutat i, de manera particular, al centre històric. Per això, demana que s’iniciï els tràmits administratius per a un procés que, en última instància, contemplaria l’embargament o expropiació.

Per l’equip de govern, el regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera, es va mostra “d’acord amb el fons de la qüestió i amb que hi ha edificis pendents de construir”, però en contra de la manera com Compromís proposa solucionar-ho, perquè dubta que aquest registre sigui la millor eina. Gurrera va advertir que aprovar aquesta moció podria “comportar unes obligacions econòmiques que l’Ajuntament no es pot permetre” i que “si obrim el meló, caldria aplicar-ho a tots els casos que ens podem trobar”, a banda que “pot crear greuges comparatius entre propietaris” sobre quins solars o edificis hi són inclosos i quins no.

A nivell més tècnic, Joan Gurrera va exposar que “cal analitzar què diu la legislació vigent” i va esmentar alguns dels articles que afecten aquests registres i que podrien causar conflictes de difícil solució entre Ajuntament i propietaris. En aquest sentit, va assegurar que la mesura no implicaria “només fer un llistat o un inventari, sinó molt més”. Entre d’altres conseqüències, suposaria que obligar a iniciar edificacions en uns terminis fixats per l’article 175 de la Llei d’Urbanisme i accelerar expropiacions o vendes forçoses mitjançant subhasta. També va alertar del fet que, si s’adoptés aquest recurs, qualsevol persona podria demanar a l’Ajuntament l’expropiació d’una finca per després esdevenir-ne el beneficiari. Per tot plegat, Gurrera conclou que “es una eina que podria ser efectiva, però comporta unes obligacions que ens hem de preguntar si som capaços d’assumir”, perquè l’Ajuntament s’autoimposaria l’obligació d’edificar en aquests edificis abandonats o solars.

A més a més, el responsable d’Urbanisme hi va afegir que l’equip de govern ha estudiat quants ajuntaments catalans tenen aquest mecanisme i que “es poden comptar amb els dits de la mà”, perquè la mateixa Diputació de Barcelona el recomana només per a municipis “amb una demanda molt alta d’habitatge, amb molts solars abandonats i amb una situació generalitzada d’especulació”. Gurrera entén a a la Seu “més aviat és molt difícil que a un constructor li surti a compte tirar a terra un edifici i fer-hi un edifici nou. I finalment, també apunta que això podria comportar que, si es fa per a tot el municipi, també s’hagués d’aplicar a Castellciutat.

Compromís va lamentar el vot contrari perquè, segons va remarcar, “aquesta moció, amb alguns canvis, es va aprovar el 2018 per unanimitat, també per part d’alguns regidors actuals de l’equip de govern”. Joan Barrera conclou que actualment “l’únic que proposa Gurrera és fer cessions d’ús”. A més a més, va reiterar que “a la Seu hi ha uns quants edificis i solars abandonats, no són pocs”, per això creu que “potser cal dotar-se d’alguna eina per solucionar aquestes situacions”, perquè augura que “ningú pagarà 600.000 euros per un solar abandonat al centre de la Seu”.

D’altra balda, el portaveu de Compromís hi va afegir que “aquest registre podria permetre a l’Ajuntament dotar-se d’habitatge de lloguer assequible”. Barrera considera que l’equip de govern només té en compte “diners i metres quadrats” i veu “intolerable” que actualment al carrer Major hi hagi un solar buit “i s’hi posi una lona”. Finalment, tot i la manca d’acord sobre la moció, va expressar el desig que es trobi algun mecanisme per revertir la situació actual de l’habitatge a la Seu.

Per la CUP, Xènia Antona va mostrar el suport a la moció. Tot i això, Antona va dir que s’hi hauria pogut “afegir un segon punt” perquè creu que la proposta de Compromís encara “es queda curta” des del seu punt de vista. Segons va defensar, “per tenir aquests instruments, cal anar més enllà i no n’hi ha prou de fer un mapatge d’espais degradats”. Concretament, la formació cupaire advoca per “pressionar perquè aquests espais no es quedin com estan”, com també per “fer seguiment des de l’Ajuntament i incoar expedients als propietaris, en aplicació de la Llei d’Habitatge”. En cas contrari, la portaveu de la CUP creu que els acords es queden en no res, i que per evitar això “cal seguiment i procediments”.

D’altra banda, pel que fa a les referències a les cessions d’ús, al final del ple Joan Gurrera va negar que només apostin per aquest mecanisme. Tot i això, va defensar-lo perquè entén que “és el més ràpid i efectiu mentre no tinguem la destinació directa d’aquest pressupost”. Gurrera hi va afegir que “hi ha solars que són de l’Ajuntament, que no cal expropiar, i que s’hi pot edificar directament, sense el sobrecost de l’expropiació”.