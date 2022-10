El ple de la Seu d’Urgell debatrà modificacions de les ordenances municipals

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell d’aquest dilluns 3 d’octubre (19.00 h), debatrà modificacions en diverses ordenances municipals. Entre aquestes hi ha l’ordenança fiscal de l’Impost de Béns Immobles, la Taxa per expedició de documents administratius, l’Impost sobre activitats econòmiques i la Taxa per prestació de serveis d’ensenyament a les escoles municipals i la llar d’infants, a més de la regulació de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública.

També es votarà canvis en la taxa d’ús de la via pública, els preus públics de les piscines i altres instal·lacions esportives, la prestació de serveis per part de l’Àrea de Joventut i la taxa de recollida d’escombraries.

Prèviament, al ple, es donarà compte del canvi d’un regidor de Compromís per la Seu i de la designació d’Àngel Rubio com a membre de la Junta de Govern Local, amb veu i sense vot, alhora que s’aprovarà alguns canvis en la composició de comissions, òrgans i entitats dependents de l’Ajuntament. D’altra banda, es tractarà l’encàrrec d’aprofitament cinegètic de la finca de les Moreres a l’Ajuntament de les Valls de Valira.