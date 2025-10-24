El Pla vacunal proposat per la Generalitat inclourà diverses zones de Catalunya per a garantir la contenció de la DNC

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ja ha presentat a la Comissió Europea el Pla vacunal per a la dermatosi nodular contagiosa (DNC), consensuat amb el Ministeri espanyol. D’aquesta manera, compleix amb l’objectiu de contenir una malaltia que afecta el boví i que és altament contagiosa, tot i que no condiciona el consum de llet ni de carn perquè no es transmet a humans.
Un cop aprovat per l’organisme europeu, el Departament d’Agricultura podrà garantir la vacunació de bona part de la cabana de boví catalana, tenint en compte aquelles zones amb més risc, pel que fa a la proximitat dels tres primers radis i les característiques del bestiar, prioritzant les vaques reproductores de llet i de carn, per ser els animals més vulnerables.
125.000 dosis administrades en els tres radis
Per a garantir la vacunació a les noves zones, que es detallaran un cop aprovat el Pla vacunal, el Departament rebrà 140.000 vacunes en els propers dies i fins a 250.000 vials més durant la primera setmana de novembre.
Mentrestant, els més de 60 equips de veterinaris que treballen en els tres radis ja han administrat 125.000 dosis.
Un nou positiu a l’Alt Empordà
Aquest divendres mateix s’ha comunicat un nou cas positiu per dermatosi nodular contagiosa a la zona de l’Alt Empordà, que no modifica l’extensió del primer radi. Amb aquest, els casos comptabilitzats són 18 (17 a l’Alt Empordà i 1 al Gironès).
A més a més, el Departament d’Agricultura i el Ministeri han decidit aixecar les restriccions del radi d’Osona, on dijous es va descartar un negatiu, després de fer una nova valoració del risc.