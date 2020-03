El Pla Nacional de Residus (PNR) i les accions associades permeten reduir un 35% el consum de bosses de plàstic des del 2017. És a dir, que durant els darrers dos anys s’ha aconseguit evitar la distribució i posterior generació de residus de més d’un milió d’exemplars de bosses de plàstic associades a la compra. En xifres absolutes aquest 2019 s’han distribuït 2.140.360 exemplars, mentre que el 2017 se’n van utilitzar 3.298.790.

Així ho han explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer, durant la roda de premsa de presentació del balanç del PNR que s’ha fet just després de la celebració de la comissió de coordinació i desenvolupament del PNR.

Una dada, que tal com ha destacat Calvó, demostra que han funcionat de manera positiva les campanyes associades a la reducció d’aquest producte així com també l’entrada en vigor del reglament el 2017 que també tenia aquest objectiu. Per la seva banda, Ferrer ha recordat que precisament la prevenció en la generació de residus és la primera escala en la jerarquia en la gestió dels mateixos i que les dades de reducció demostren la feina feta en aquesta matèria.

Pel que fa al balanç de residus, també s’han registrat dades satisfactòries que demostren la feina feta els darrers anys amb el PNR. Així, es destaca la reducció en gairebé 1.000 tones els residus totals produïts al país respecte el 2018, el que representa un 1% menys. En relació a la gestió dels residus urbans també han disminuït un 3% respecte l’any passat i s’han incrementat les tones de recollida selectiva tan en vidre, envasos i matèria orgànica, el que representa una millora del triatge, que facilita el tractament dels residus mitjançant reciclatge.

Segons mostren les dades, la posada en marxa de la campanya de recollida selectiva d’envasos ha permès incrementar-ne la recopilació un 2,4% respecte l’any passat. El que més incrementa és la recollida de matèria orgànica que creix un 13,1% i el vidre un 1,2%. Decreix l’exportació en el cas del paper i cartró gairebé un 16%, degut a les dificultats d’acceptació en plantes d’aquest residus, provocades ple tancament dels mercats internacionals. Tot i això, cal recordar que actualment hi ha unes 1.000 tones d’aquest producte ja recollides en estoc i emmagatzemades preparades per a ser exportades.

20 anys de PNR, objectius assolits

La roda de premsa també ha permès fer un balanç global de les accions dutes a terme al llarg dels darrers vint anys de validesa i posada en marxa del PNR.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha fet un balanç global “molt satisfactori” perquè s’han aconseguit assolir tant els objectius numèrics com també aquells relacionats amb la modernització de les infraestructures i el desplegament normatiu. “Partíem d’una situació molt incipient pel que fa a la recollida selectiva i també amb infraestructures obsoletes, que hem aconseguit revertir amb la feina feta els darrers 20 anys”, ha emfatitzat Calvó.

D’aquesta manera, i segons marcaven els objectius del PNR assolits, actualment un 50% del residus urbans es recicla, un 45% es tracta mitjançant valorització energètica i menys del 5% es gestiona a través d’una eliminació segura. A més, al llarg dels darrer 20 anys s’han clausurat els antics abocadors de cendres i s’han posat en funcionament infraestructures claus com el nou CTR, el centre de triatge d’envasos, les deixalleries comunals i diverses mini deixalleries.