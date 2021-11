El Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència entrarà en funcionament a principis del 2022

Aquest divendres ha tingut lloc la tercera reunió de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIA). L’organisme està liderat per les ministres d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i d’Afers Socials Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i té la finalitat d’elaborar i coordinar les polítiques i les mesures adoptades pel Govern i els comuns relacionades amb els nens i els joves.

La comissió la conformen, a banda dels representants d’aquestes dues carteres, els titulars de Salut, Justícia i Interior i Cultura i Esports. També representants dels comuns, de la Policia, el SAAS, el Raonador del Ciutadà, la Federació d’Associacions Andorranes de Persones amb Discapacitat i Unicef Andorra, així com especialistes del Consell d’Europa.

La ministra Vilarrubla, que avui presidia la Comissió, ha exposat als participants les propostes d’accions recollides durant la fase participativa de l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA), que té com a prioritat vetllar per l’exercici dels drets dels joves, pel seu desenvolupament personal i protegir-los davant tota classe de desemparament, risc o maltractament. Així, s’hi recullen propostes de diversos col·lectius i associacions. A més, les darreres setmanes s’han realitzat també reunions de treball entre els representants dels joves i els diferents ministeris i el mateix cap de Govern per tal de recollir les seves opinions.

Ara aquestes propostes dividides en cinc eixos –transversal, lleure i ocupació, salut, educació i sistema judicial– s’estudiaran en el sí de la Comissió i es prioritzaran. Tal com ha explicat posteriorment la ministra Vilarrubla, “la nostra voluntat és poder tenir enllestit el pla perquè les propostes puguin començar a aplicar-se a principis del 2022”. Aquest primer PNIA té un horitzó d’aplicació de quatre anys: 2022-2025.