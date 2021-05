El Pla estratègic d’eSports situa Andorra com un “referent internacional” del sector

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, han presentat aquesta tarda el Pla Estratègic d’esports electrònics, desenvolupat per l’Executiu i Actua Empresa. Així, Gallardo ha destacat que “situa el Principat com un referent internacional en el sectors electrònics (eSports), un aspecte que el full de ruta del Govern H23 ja preveu, i impulsa Andorra com un hub tecnològic i un destí reconegut per al desenvolupament dels negocis dels esports electrònics”.

El secretari d’Estat ha destacat que Andorra, que ja es va convertir en el segon país d’Europa i el cinquè del món en aprovar una Llei que regula aquest sector, ara serà el primer en aprovar-ne també el desenvolupament d’un pla estratègic. Així, es vol atraure grans competicions internacionals, entitats i empreses del sector. Per aconseguir-ho, el Pla es divideix i vertebra sobre set eixos estratègics: economia i empresa; turisme; competició; educació; infraestructures tecnològiques i informàtiques; àmbit juridicolegal; i governança.

Durant la presentació també s’ha apuntat el paper destacat de l’educació en l’impuls d’aquest sector: “la inversió en formació professional, la promoció de la investigació público-privada o la creació d’un observatori internacional són algunes de les mesures en aquest àmbit que tenim en ment i estem treballant”, ha exposat Galabert.

El Govern i Actua Empresa han comptat amb la col·laboració de la consultora Auren, líder al mercat, per assessorar-los en la creació i redactat del Pla Estratègic i que també han participat en la presentació d’aquest dimarts. Pilar Sánchez-Bleda, sòcia del departament de Media & Technology d’Auren Espanya, ha assegurat que “l’objectiu final és crear un ecosistema d’eSports al país, amb un Pla que contempla polítiques, estructures i projectes i que involucra tots els agents, nacionals i internacionals, per al seu desenvolupament econòmic i social”.

Andorra com a seu d’esdeveniments d’esports electrònics

El secretari d’Estat també s’ha referit a la voluntat del Pla Estratègic de fomentar l’organització d’esdeveniments vinculats als esports electrònics, així com el turisme que se’n pugui desprendre.

En aquest sentit, ha destacat que el Pla ja compta amb una normativa pròpia que garanteix l’estabilitat en les relacions contractuals entre jugadors professionals i equips d’esports electrònics. Així, el projecte també inclou la regulació del Comitè d’eSports i la Comissió d’eSports, dues institucions que actuen com a òrgans gestors i organitzadors d’activitats d’aquest tipus al país, i que ja estan recollides dins la Llei d’Esports electrònics.

Taula rodona: “els temes claus del sector dels eSports”

Seguidament a la presentació del Pla Estratègic hi ha hagut una taula rodona d’experts al voltant també d’esports electrònics. Hi ha participat Diego Soro, CEO de Cream Real Betis; Manel Guerrero, membre de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics i CEO de WhatYouPlay: Álvaro González de Buitrago, CEO de Team Queso; i Roberto Expósito, CEO d’Asobu eSports. El moderador de la taula ha esta un altre expert, en aquest cas el CEO de Global Sportainment, Antonio Lacasa.