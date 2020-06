El pla Engega prioritzarà els vehicles comercials de repartiment

El pla Engega ja està en marxa i destinarà en una primera fase 500.000 euros, el 50% del que estava previst per subvencionar la mobilitat elèctrica.

La resta dependrà de dos factors: l’èxit que tingui la convocatòria i les necessitats del Govern, ja que en cas que fos menester es destinarà la resta a les despeses generades per la crisi sanitària.

Aquest any s’augmenta la partida que es pot aconseguir destinada a vehicles particulars, que podrà arribar a 8.000 euros per a vehicles cent per cent elèctrics i 4.000 per a híbrids endollables.

Els vehicles comercials de petita o mitjana dimensió és podran beneficiar de fins a 13.000 euros. En els dos casos la quantitat no podrà superar el 35% del valor total del vehicle. Les motos elèctriques també s’inclouen amb subvencions que poden arribar a 1.250 euros.

L’objectiu del Govern, indica el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, és que a curt termini la majoria del parc de vehicles comercials de repartiment sigui elèctrics.

Qui aposti per la mobilitat elèctrica també es beneficiarà d’un ajut directe del punt de venda, de 1.000 euros per a turismes, siguin elèctrics o híbrids, i la mateixa quantitat per a furgonetes. Per a motocicletes serà de 250 euros.