El Pla de sostenibilitat d’Ordino progressa adequadament

Els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy (Comú d’Ordino)

Els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy, han donat a conèixer, avui dilluns, el balanç de les principals accions i línies d’actuació del Pla de sostenibilitat per a la parròquia d’Ordino, presentat en reunió de poble el juliol del 2022. Es tracta del primer full de ruta per a enguany i es destinaran 2,2 milions d’euros. Algunes línies d’actuació destacades són els estudis d’eficiència energètica per a aplicar en edificis, parquímetres i equipaments públics.

Altres accions incloses en els quatre ODS motor (6, 12, 13, 15) són la reactivació del sector agroramader i silvícola d’Ordino, i assolir una gestió sostenible dels recursos hídrics, per a la que s’han fet els estudis de capacitat i l’aplicació de la telegestió a la xarxa d’aigua.

A la presentació s’han introduït els nous ODS motor (9, 10, 11) centrats en la gestió del territori, inclosos al segon full de ruta, on es donarà prioritat a la continuïtat d’un model urbanístic sostenible, gràcies a la modificació i la revisió excepcional del POUP (ODS 11), la transformació digital i el Pla d’igualtat amb polítiques inclusives com la implantació de les senyals de Parl’App a Riberamunt (ODS 9), i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ACCO i en edificis d’habitatges del Comú.

“Gran part dels objectius estan assolits i, altres, en curs, però hem complert amb la integració d’una política sostenible en la gestió política i territorial’, ha explicat Choy. El Pla de sostenibilitat de la parròquia, elaborat en dues fases, arrenca amb la declaració d’Ordino com a Reserva de la biosfera, i es basa en la millora contínua.

Mortés ha conclòs que “la revisió excepcional del POUP i el canvi en la normativa urbanística que s’espera tenir enllestit a final d’any comportarà el compliment de gran part del Pla de sostenibilitat ja que afecta de forma transversal a tots els reptes marcats”.