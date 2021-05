Sobre la serra de Collsacabra s’estén el Pla d’Aiats, un prat que per si sol és una autèntica bellesa, però que també ens obsequia amb unes vistes excepcionals. Caminant per aquesta plataforma verda situada a uns 1.000 metres d’altura podrem veure als nostres peus fins a tres comarques diferents, entre les quals s’aixeca el Collsacabra: Osona, la Garrotxa i la Selva.

La ruta és curta, d’uns 9 quilòmetres, i té poc desnivell (uns 400 m), que es fa de forma molt suau. Així que és una sortida ideal per fer amb tota la família per uns dels indrets més bonics d’Osona. El nostre objectiu final serà arribar al Santuari de Cabrera.

L’excursió comença a Cantonigròs, en un punt conegut com el Pont de la Rotllana, que trobarem en un desviament a mà esquerra a la carretera que uneix Santa Maria del Corcó amb aquesta població. Des del pont comencem a caminar direcció a la masia d’Aiats per una pista que passa per mig d’un bosc de ribera.

Poc abans d’arribar a la masia, just per on passa la riera d’Aiats, tombem a l’esquerra seguint el marge dret de la riera fins arribar al Coll d’Aiats, on trobem el Coll del Bram, una paret vertical que haurem de superar. Per fer-ho, tenim dues vies: una de fàcil, que passa per un camí, i una altra, de més aventurera, que puja la paret vertical per una llarga escala, amb més de 200 esglaons.

Després de l’esforç, tenim la recompensa. Quan arribem a dalt de tot veurem el Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, mirador de tota la plana de Vic i les Guilleries. El santuari ofereix servei de restauració amb reserva prèvia (Tel. +34.93.856.50.69 vespres ). Per tornar, ho farem pel mateix camí per on hem pujat fins aquí.

Per LAMALLA.CAT