El Pirineu sencer, Andorra inclosa, treballa per a reduir la vulnerabilitat del massís als impactes del canvi climàtic

Vistes del massís pirinenc. Foto: Cedida

Els Pirineus i tota la seva biodiversitat estan amenaçats pel canvi climàtic que, en aquest massís muntanyós, va més accelerat que en d’altres regions del planeta. Segons la comunitat científica, en les últimes sis dècades, la temperatura mitjana anual als Pirineus ha augmentat un 30% més que ho ha fet la temperatura mitjana global del planeta. Aquesta situació requereix d’una acció urgent i a gran escala que no en sap, de fronteres.

És aquesta constatació evident la raó del projecte europeu LIFE PYRENEES4CLIMA, “Cap a una comunitat de muntanya transfronterera resilient al canvi climàtic als Pirineus 2024-2031”, en el qual participen sis territoris que pertanyen als estats espanyol i francès, conjuntament amb Andorra. Per part de l’Estat espanyol hi són Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya; per part de l’Estat francès, Nova Aquitània i Occitània.

Coordinat per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), el projecte desplegarà la primera estratègia transfronterera de canvi climàtic d’Europa, l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic (EPiCC) d’àrea de muntanya. Una estratègia que aposta per la intervenció en els territoris que conformen la bioregió del Pirineu com a tret distintiu. Per això, en el decurs dels pròxims set anys, s’executaran 33 casos pilot gràcies a aquesta col·laboració transfronterera. Quaranta-sis entitats dels set territoris desplegaran accions conjuntes que buscaran, a través de diversos eixos, enfortir la resiliència als Pirineus amb l’aplicació de mesures d’adaptació al canvi climàtic. El pressupost és de gairebé 20 milions d’euros, 60% dels quals seran finançats pel fons LIFE de la Unió Europea.





Andorra, en pro d’uns Pirineus adaptats i resilients

Els casos pilot es divideixen en cinc àmbits d’actuació: coneixement dels impactes climàtics, millora de la resiliència dels espais naturals, economia de muntanya resilient, protecció de la població i del territori enfront dels riscos naturals-climàtics, i la potenciació d’un sistema innovador de governança climàtica que faci partícip a la ciutadania, als sectors socioeconòmics, a la comunitat científica i als responsables de la gestió pública.

Com a representació del país, el Govern d’Andorra, mitjançant l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic d’Andorra, és un dels 46 socis del projecte, i participa activament al grup de treball de Clima, que treballa les dades climàtiques. Andorra Investigació + Innovació (AR+I) també forma part participant a la posada en marxa de diferents experiències demostratives d’adaptació al Canvi Climàtic als Pirineus; pren part al grup de treball relatius a la governança, seguiment i coordinació i transferibilitat i replicació. A Andorra es posaran en marxa tres experiències pilot de tres d’aquests àmbits on, a més a més dels socis del PYRENEES4CLIMA, hi intervindran altres entitats locals i transfrontereres.

Així, dins de l’àmbit de població i territori, un dels casos pilot fa una anàlisi i avaluació de la qualitat de l’aire en zones de muntanya dels Pirineus, amb un cas d’estudi a Andorra. L’objectiu és identificar com els extrems climàtics condicionen els nivells dels principals contaminants atmosfèrics, així com una estimació de l’exposició de la població i dels ecosistemes. Aquesta experiència està co-liderada per AR+I i la Universitat de Barcelona.

En l’àmbit de l’economia de muntanya adaptada s’abordarà la temàtica del turisme i, en concret, s’acompanyarà als gestors de les estacions d’esquí a adaptar-se al canvi climàtic i a recolzar la transició cap a estacions de muntanya. Co-liderada per AR+I, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Agence des Pyrénées, l’experiència demostrativa busca millorar els sistemes turístics proposant alternatives en base a una anàlisi detallada de la situació actual i futura.

La tercera experiència n’és una comuna a tota la bioregió, es tracta d’analitzar la connectivitat ecològica i la fragmentació dels espais naturals. L’objectiu és identificar les discontinuïtats ecològiques a escala del macís en relació als hàbitats més vulnerables al canvi climàtic per tal de proposar mesures de preservació i restauració. De moment s’està elaborant la cartografia precisa conjunta per a desprès decidir els llocs prioritaris d’actuació.

També en l’àmbit de la millora de la resiliència dels espais naturals, una altra de les experiències en territori andorrà avaluarà els recursos hídrics nacionals futurs combinant models de gestió de l’aigua, de previsió estacional i escenaris climàtics.

L’objectiu de PYRENEES4CLIMA és abordar un repte comú més enllà de les fronteres. Així, altres experiències demostratives es posaran en marxa i beneficiaran també a Andorra. Entre elles, el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra participa en el rescat i provisió de dades climàtiques del passat per a augmentar la cobertura espacial i temporal de les bases de dades sobre clima, i l’elaboració d’una plataforma en temps real per a vigilar els riscos climàtics (sequeres i onades de calor) als Pirineus. AR+I participa en la definició de diversos indicadors de canvi climàtic a escala pirinenca, així com de la seva evolució projectada a futur durant el segle XXI. L’objectiu és que tota aquesta informació sigui útil i accessible per a tota la societat, sobre els riscos climàtics com les sequeres i els episodis de calor.





Sobre l’EPiCC

El projecte LIFE PYRENEES4CLIMA servirà per a desplegar l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic (EPiCC), la primera estratègia transfronterera de canvi Climàtic en zona de muntanya a Europa, que ha estat liderada pels set territoris pirinencs de tres estats diferents, mitjançant un procés participatiu en tot el massís.