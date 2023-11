El Pirineu i Prepirineu català s’endú un bon pessic dels Next Generation

Punt d’observació d’aus a l’embassament de Rialb (CCAU)

La Diputació de Lleida ha acollit aquesta setmana una reunió dels responsables polítics i tècnics dels 9 projectes que, amb fons Next Generation de la Unió Europea, conformen l’estratègia de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí. La trobada, presidida pel vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, amb responsables de la Direcció General de Turisme, ha servit per tal de coordinar el diferents projectes, compartir les millors pràctiques, buscar possibles sinergies i explorar possibles futurs projectes transversals. En la sessió de treball, que ha comptat amb la salutació del president de la Diputació, Joan Talarn, han participat la vicepresidenta Rosa Pujol i el diputat Marc Baró.

El vicepresident Juan Antonio Serrano ha destacat que l’estratègia de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí estableix les bases d’un nou model turístic per a transformar les destinacions d’acord amb criteris sostenibles alineats amb els Objectius de l’Agenda 2030. L’objectiu del programa és impulsar la transformació de les destinacions turístiques cap a la sostenibilitat, i compta amb una aportació de 16,8 milions d’euros dins de la cinquena política del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, que es materialitza, pel que respecta al sector turístic, a través del Component 14: Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic. A banda, es calcula que aquests diners aportaran al territori més de 27 milions d’euros en inversió directa induïda.





El total dels ajuts Next Generation es distribueix en els següents projectes:

BENEFICIARI PROJECTE IMPORT Diputació de Lleida Naturalment Lleida 3.500.000,00 € Consorci Segre-Rialb Destí nàutic interior 2.500.000,00 € Ajuntament de la Vall de Boí Patrimoni mundial, accessibilitat universal 2.000.000,00 € Ajuntament de la Pobla de Segur Natura i turisme actiu sostenible 2.338.500,00 € C.C. Pallars Sobirà Bike natura 2.338.500,00 € Mancomunitat esquí nòrdic Tot Nòrdic 1.687.539,00 € Ajuntament de Lladorre Turisme Esportiu d’alta muntanya 365 dies 1.446.000,00 € Ajuntament d’Aitona Fruiturisme: paisatge cultural de la fruita dolça 507.901,00 € Diputació de Lleida Ruta enogastrònomica de la Vall de Sió 500.000,00 € TOTAL 16.818.440,00 €

L’Estratègia de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí posa l’èmfasi en l’actuació sobre el destí i té en compte les seves especials necessitats i característiques; es dirigeix al conjunt de l’ecosistema turístic específic del destí, incloent les institucions públiques autonòmiques i locals que operen sobre ell, però també entitats socials i sector empresarial.

La Diputació de Lleida ha posat en valor aquests plans territorials de sostenibilitat turística i la seva importància per a les terres de Lleida, Pirineu i Aran, ja que la demarcació de Lleida és el territori rural i natural més extens de tot Catalunya, amb una immensa diversitat de paisatges i ambients naturals. Per aquesta raó, es defensa que totes les accions turístiques que es duen a terme al territori són en defensa d’aquest principal actiu natural, el futur d’aquestes comarques i també el de les seves persones.

En aquest sentit, els projectes responen a una llarga experiència de qualitat fonamentada en quatre pilars, “l’excel·lència tant dels recursos naturals i culturals com gastronòmics, així com dels productes i serveis turístics que s’ofereixen; la gestió responsable publicoprivada per a una oferta respectuosa amb el territori i la seva gent; l’ecoturisme, cada cop més consolidat a la demarcació, i la innovació de propostes singulars per al visitant”, segons el president de la Diputació, Joan Talarn.