El Pirineu ha tancat la campanya d’estiu amb un nou rècord de pernoctacions

El sector turístic de la demarcació de Lleida ha tancat l’estiu amb “el millor resultat de tots els temps, amb 546.559 viatgers i 1.542.818 pernoctacions”, segons la valoració que n’ha fet la Diputació de Lleida en base a les dades de l’enquesta d’ocupació de l’INE. El balanç s’ha tancat després de fer-se públics els els resultats que hi va haver ara fa dos mesos, al setembre, i que té en compte tant els hotels com els càmpings, turisme rural i apartaments turístics.

Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran ha concentrat el 58% dels viatgers (270.315) i el 63% de pernoctacions (864.043) entre juliol i setembre a la demarcació. Unes xifres que, a més a més, no inclouen la part de la Cerdanya que pertany a la demarcació de Girona, on l’estiu també ha estat molt bo. A l’àrea pirinenca ha augmentat un 11,58% la xifra de visitants amb relació a l’any passat, i un 17,5% el nombre d’estades. En comparació amb l’estiu del 2019, la xifra de viatgers s’ha incrementat un 5,7% i les pernoctacions hi ha fet un 15,78 %.

A nivell de tota la demarcació, les pernoctacions entre juny i setembre s’han incrementat un 8% en relació amb el mateix període del 2019 i un 44% respecte al 2020, “superant així les previsions que van fer el Patronat i el sector mateix”, asseguren. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, es mostra satisfeta i destaca que “s’han superat les dades de l’estiu del 2019, que va ser un any de xifres rècord”.

Alhora, Pujol ha posat de relleu que, de manera particular, s’han millorat els resultats de l’any passat a les comarques del Pirineu i el Prepirineu, “que van tancar amb un balanç molt satisfactori i un bon comportament gràcies a l’alta demanda per part d’un públic que buscava gaudir de l’activitat a la natura i en espais oberts, en un context de pandèmia”.

També s’han recuperat i millorat els resultats a la plana de Lleida, amb unes xifres millors que abans de la pandèmia tot i que, tal com és habitual, menors que les del Pirineu. Concretament, a les comarques de la plana, entre juliol i setembre han registrat 192.907 viatgers (una xifra força igual que la del 2019), que han generat 496.089 pernoctacions (+47% respecte a l’estiu de 2020, que va estar marcat pels confinaments territorial, i un 7,2% més que el 2019).

El turisme internacional es recupera lleugerament

El turisme estranger continua amb una lenta progressió, malgrat que s’ha recuperat lleugerament respecte a l’estiu passat, període en el qual només va representar el 4,6% de les pernoctacions i el 6% del nombre total de visitants. Enguany, el turisme internacional ha suposat el 10,2% de viatgers de la demarcació i el 8,2% de pernoctacions, mentre que el 2019 representava el 18% i el 16,6%, respectivament.

Per tipus d’allotjament, en els quatre mesos del balanç, el turisme rural ha registrat prop de 130.000 pernoctacions, un increment d’un 47% respecte de 2019. Els càmpings n’han comptat més de 600.000 (+41%), amb un 21,7% més de campistes. I els apartaments turístics han tingut un 16,8 % més d’estades (62.304 en total).

Pel que fa als hotels, han augmentat un 44% les pernoctacions en relació al 2020, però respecte del 2019 han retrocedit un 8%, tot i que el comportament ha estat millor a partir del juliol, quan el retrocés ha estat de només 3 punts respecte d’ara fa dos anys. En xifres totals, han rebut 334.792 viatgers i 748.592 pernoctacions.

Finalment, el Patronat també ha destacat que hi ha hagut un ús molt elevat de les segones residències, les quals contribueixen a “un increment de la despesa a tot el territori i a la contractació dels serveis de turisme actiu, activitats culturals o les visites als espais naturals”, els quals també han recuperat activitat.