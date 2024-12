El Pirineu entra a la Puríssima amb una ocupació d’entre el 70% i el 90% als allotjaments

La Seu d’Urgell vista des del Pla de les Forques (RàdioSeu)

Els establiments turístics de les comarques del Pirineu català preveuen omplir entre un 70% i un 90% de les seves places aquest pont de la Puríssima, que arriba marcat per l’ajornament de l’obertura de les pistes d’esquí, tant als complexos d’alpí com als de nòrdic, i perquè enguany és més curt que d’altres anys: té una durada de només tres dies i, per tant, és bàsicament un cap de setmana llarg.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat una ocupació mitjana d’entre un 70% i un 80% als hotels de l’Alt Pirineu i Aran, mentre que als de la plana de Lleida es mouran al voltant del 65%. Als càmpings, els bungalows estan al 75%. De la seva part, les cases de turisme rural calculen que arribaran al 70%. Des de l’ens han confirmat que la manca de neu explica en bona part el fet que no s’arribi al ple en unes dates en què s’esperava assolir aquest objectiu tenint en compte que és un pont festiu curt.

Tot i això, el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, creu que aquest fet s’ha compensat tot allargant la promoció de les activitats més pròpies de la tardor o complementàries de l’esquí, com ara el romànic de la Vall de Boí i els parcs naturals d’Aigüestortes, de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró. En el cas de la Seu d’Urgell, aquest cap de setmana llarg s’hi pot visitar el Mercat de Nadal, amb una vintena de parades i diverses activitats al passeig Joan Brudieu. Aquest mercat forma part de la programació nadalenca El Món Màgic de les Muntanyes.

Serrano assegura que estan “tranquils” perquè la neu arribarà ben aviat i establirà la base que “asseguri una bona temporada”. Especialment de cara a les vacances nadalenques, en què Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any s’escauran entre setmana.