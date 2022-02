Títol: El pirata Pataxula

Escriptor/a: ORTEGA TORRES, Albert Bertomeu

Il·lustrador/a: Empar Bou

Editorial: Bromera

Pàgines: 40

Edat: primers lectors

L’editorial valenciana Bromera, de la mà d’Albert Bertomeu i les il·lustracions d’Empar Bou, endinsa el jove lector en unes meravelloses classes de pirateria. Per fer-ho, recorre al conegut tòpic d’un nen que, en complir deu anys, somnia ser pirata. Aconseguir el seu somni no serà una tasca fàcil. Li caldrà assistir a classes de pirateria, en què haurà de superar tres reptes: saber llegir mapes, navegar i formar una tripulació. El primer desafiament és molt fàcil d’aconseguir per a Pataxula: a casa seva ja l’han ensenyat. El segon ja no ho és tant, i fins i tot provoca molta por i un reguitzell de llàgrimes en el jove aprenent. Per calmar-lo, el seu amic Sundae li canta cançons que el tranquil·litzen. A poc a poc Pataxula aprèn a navegar mentre va cantant. El tercer objectiu per convertir-se en un bon pirata no li resulta difícil d’assolir: Sundae i la seva amiga Alexandra formaran part de la seva tripulació inicial.

La història és senzilla, lineal i fàcil d’entendre per a un lector novell. Ara bé, el que cal destacar d’aquesta edició de Bromera són les diferents cançons que acompanyen Pataxula fins que arriba a ser un gran pirata. Aquestes melodies, compostes pel mateix Bertomeu, poden descarregar-se a través d’un codi QR que apareix a l’inici de la història.

Les il·lustracions, sobre fons preferentment clars, dibuixen el procés de formació del nen Pataxula, que normalment apareix somrient, menys quan ha d’iniciar-se en el difícil art de navegar. Superar aquesta prova li reportarà una gran felicitat, de la qual progressivament també participa el lector d’aquest text.

Moisès Selfa / Clijcat / Faristol