El pilot d’F1, Franco Colapinto, prova el Giand de les Andbank GSeries al Circuit Andorra – Pas de la Casa

El Circuit Andorra – Pas de la Casa ha rebut aquest cap de setmana la visita de Franco Colapinto, un dels grans exponents de la nova fornada de joves talents que despunta a la F1. El pilot oficial del BWT Alpine Formula One Team ha aprofitat els tests de pretemporada, celebrats recentment a Montmeló (Barcelona), per a visitar per primera vegada el Principat i debutar sobre el gel al traçat empleat a les Andbank GSeries.
Gràcies a les gestions realitzades entre Panorama Village i el seu entorn més proper, el jove argentí ha pogut asseure’s al volant del Giand Evo, desenvolupat aquesta temporada per PCR Sport. Un prototip amb tracció total, amb el qual Franco Colapinto ha gaudit d’una experiència única fins ara a la seva carrera esportiva.
El director del Circuit Andorra – Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha exercit com a instructor del pilot d’F1, a bord de la unitat biplaça del Giand fabricat per PCR Sport. L’andorrà s’ha tornat al volant amb Franco Colapinto perquè anés descobrint en primera persona les particularitats del vehicle i la tècnica de pilotatge sobre gel.
Un element completament desconegut fins ara per al jove argentí, que se suma a l’elenc de pilots d’F1 que han rodat sobre el gel del Circuit Andorra – Pas de la Casa, entre els quals també hi figuren Fernando Alonso, Marc Gené o Dani Clos.