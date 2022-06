El pilot d’automobilisme Raül Ferré és el nou ambaixador de FEDA per a la mobilitat elèctrica

El pilot d’automobilisme Raül Ferré ha estat nomenat ambaixador de FEDA per a la mobilitat elèctrica, aquest dijous. El pilot esdevé la imatge de l’entitat per a donar visibilitat a la mobilitat del futur proper i per a ajudar a impulsar la sostenibilitat en aquest àmbit entre un públic més ampli.

L’acte de nomenament del nou ambaixador de la mobilitat sostenible ha tingut lloc a l’estació transformadora de la central hidroelèctrica de FEDA, on el director general de FEDA, Albert Moles, i el secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas Teixidó, han presentat el pilot d’automobilisme.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha posat de relleu el significat de l’acte per a FEDA, que ha nomenat un ambaixador per primera vegada en la seva història. Tal com ha assenyalat, el compromís de FEDA amb la mobilitat sostenible es va iniciar fa molts anys amb la participació en el pla Engega, el desplegament de la xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics i més darrerament el desenvolupament de l’aplicació de mobilitat sostenible Mou_T_B.

A més, FEDA té l’objectiu de contribuir a la sensibilització en aquesta matèria i per això, a més d’oferir tallers a escolars, ha volgut anar més enllà comptant amb una persona que aposta fermament per la mobilitat elèctrica i que pot arribar a un públic més ampli.

La col·laboració amb l’ACA, gran defensora també de la mobilitat elèctrica ha estat clau en el projecte, i Sasplugas ha destacat que “tenim clar que la transició cap a la mobilitat elèctrica ja és una realitat i també ho és en l’àmbit esportiu on la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) impulsa amb força, cada cop més, nous campionats mundials amb vehicles de propulsió elèctrica”.

Per això, ha explicat, que van escollir una disciplina i un vehicle que “per a nosaltres és la definició exacta del que serà l’automobilisme de competició del futur, una combinació d’espectacle i tecnologia neta”.

Així, el nou ambaixador de FEDA per a la mobilitat sostenible, Raül Ferré, ha explicat que l’aposta per aquesta modalitat de mobilitat és un repte del que està molt orgullós. Ha explicat que l’esport del motor pot ser sostenible conservant tots els al·licients que fan al motorsport una disciplina única.

A més, ha explicat les seves primeres experiències amb els vehicles elèctrics i ha destacat la gran potència instantània que aporten. Per això, ha assegurat que vol acostar aquest tipus de mobilitat a tots els joves, perquè confia que és la mobilitat per la qual cal apostar.

Els esforços de l’ACA, FEDA i Raül Ferré estaran centrats a acostar Andorra als objectius de l’estratègia de mobilitat, d’incrementar el parc mòbil elèctric en un 20% al 2030 i reduir les emissions de la mobilitat interna en un 50%.

Sobre Raül Ferré

Ferré es va estrenar en competició el 2018, amb 21 anys, i va participar en només dues carreres aquell any. Va obtenir molt bons resultats, demostrant ja el seu potencial. Va ser llavors quan l’Automòbil Club d’Andorra s’hi va fixar i immediatament va començar a formar part del programa de Joves Pilots de l’ACA.

A partir d’aquí, ja sota el paraigua d’ACA Esportiva, la divisió esportiva del Club, va començar la seva formació com a pilot professional a la disciplina de muntanya, factor que li va permetre competir en l’àmbit internacional. En la seva primera participació a les GSeries, l’any 2019, es va proclamar campió a la categoria Car Cross davant d’especialistes amb més experiència sobre la superfície i sobre aquests vehicles.

Aquell mateix any va aconseguir el subcampionat de Muntanya a Catalunya. El 2020 es va proclamar campió d’Espanya de Muntanya a la categoria CM i campió de Catalunya absolut de Muntanya. I el 2021 va aconseguir el subcampionat absolut d’Espanya de Muntanya.

Va començar el 2022 quedant segon a la categoria Giand de les GSeries a Andorra i, aquest any, compaginarà la seva participació al Mundial de Rx2e amb 5 proves de muntanya, a França, com a Pilot oficial Silver Car. En aquest sentit, el 2 i 3 de juliol de 2022 debuta en el Mundial FIA RX2e, el primer campionat de RallyCross elèctric de la Federació Internacional del Automóvil.