El pilot andorrà Sito Espanyol és planteja la temporada 2022 com d’aprenentatge

Després de proclamar-se campió d’Espanya de Ral·lis de terra (2RM) la passada temporada, “Sito” Espanyol i el seu equip es van veure en la disjuntiva de buscar l’escenari adequat per a continuar creixent com a pilot. La decisió no va ser fàcil, però una vegada comprovats els pros i els contres d’algunes de les opcions possibles, van decidir que la millor “universitat” per a seguir el procés d’aprenentatge en el qual es troba immers, estava a Europa, en concret en la categoria júnior del Campionat d’Europa de ral·lis (ERC).

Malgrat tot, i pensant en mode-futur, “Sito” Espanyol i el seu equip aprofitaran l’ocasió de tenir una primera presa de contacte amb una mecànica de tracció total (Skoda Fabia Rally2), que en l’actualitat són les que es juguen les posicions d’honor en l’ERC. És obvi comentar, que el jove pilot andorrà es mostra molt il·lusionat per disputar el RallySprint de la Cerdanya.

En opinió de “Sito”: “Conèixer de primera mà les reaccions d’un vehicle d’aquestes característiques és una experiència molt positiva pensant en temporades vinents”.

Per a “Sito” aquest certamen té les mateixes connotacions per les quals es regeixen els ral·lis de l’europeu absolut. Aquest era el seu comentari: “En la nostra categoria competim en alguna de les proves que disputen els pilots que lluiten per l’ERC absolut i, és clar, amb el mateix reglament que la categoria superior.

Així doncs, en el calendari hi ha ral·lis sobre asfalt (Canàries, Roma i Barum) i sobre terra (Polònia, Liepaja i Xipre), dues etapes per ral·li, reconeixements restringits a dues passades per especial cronometrada…, Per a esmentar algunes de les característiques que han estat una novetat per a mi enguany”. A més afegia: “De moment hem disputat Canàries, Polònia i Liepaja. El desenllaç ha estat molt diferent, però l’experiència espectacular”. Diuen que de totes les experiències s’aprèn. “Sito” afegeix: “Quan les coses no van bé s’aprèn més”.

El debut del pilot andorrà en una prova internacional va ser en terreny espanyol, en concret en el Ral·li Illes Canàries que va ser la primera que es va disputar sobre asfalt. Al volant d’un Peugeot 208 Ral·li 4 i amb José Murado en el backet de la dreta, van protagonitzar una prova espectacular.

Amb la premissa inicial d’anar millorant a mesura d’agafar confiança sobre les carreteres de Gran Canària. Van acabar les dues jornades de competició en una meritòria 4a posició entre els pilots de l’ERC Júnior (13 classificats al final).

En la terra, tant de Polònia com de Liepaja, els resultats finals no van ser els esperats (abandó en tots dos ral·lis), encara que es van veure molts detalls que demostren que “Sito” té el ritme necessari per a competir amb garanties d’èxit en aquest certamen amb una mica més d’experiència en especials que sofreixen una considerable transformació des dels reconeixements fins al moment de disputar-los.

Així doncs, a Polònia, amb Rogelio Peñate al seu costat, van protagonitzar un inici de menys a més arribant a ocupar el top5 de la seva categoria mancant dos especials per a finalitzar la primera etapa. En aquesta recta final tot es va torçar, primer una burxada i després problemes amb l’embragatge els van obligar a acudir a l’opció SuperRally per a intentar finalitzar la seva primera participació en el ral·li polonès. Al final no va ser possible.

“Ha estat un ral·li, extremadament dur, potser injust, però que m’ha ensenyat moltes coses i que sens dubte em farà evolucionar”. Era l’opinió de “Sito” en arribar a l’assistència final en el Mikołajki Arena.

La següent cita disputada (Liepaja), també sobre terra, amb José Murado en el backet de la dreta del Peugeot 208 Ral·li 4, tampoc va tenir un desenllaç plàcid. A l’inici de la segona especial ja se li va parar el Peugeot i això va marcar el desenvolupament la primera etapa. En la continuació, amb la confiança recuperada va ser capaç de fer el segon millor crono entre els 2RM, en la segona especial del dia. L’alegria va durar poc, en la cronometrada següent es va trencar la direcció i l’abandó va ser inevitable.

Lluny de tirar tovallola, “Sito” pensa en positiu i és conscient que aquest 2022 és per a adquirir experiència, a més comentava: “Que millor que els problemes sorgeixin enguany que estem per a aprendre i conèixer el certamen. Si l’objectiu de la temporada hagués estat lluitar pel títol la situació seria més greu.”

La pròxima cita serà el Ral·li di Roma Capitale, que es disputarà sobre asfalt (dies 22, 23 i 24 de juliol). Sens dubte, l’objectiu en la cita italiana serà portar fins al final les bones sensacions exhibides fins al moment.

El RallySprint de la Cerdanya al volant del Skoda Fabia Rally2, una preparació atípica, però molt necessària

És evident que el Ral·li di Roma Capitale serà molt més exigent que la prova que es disputa aquest dissabte a Alp. No obstant això, el propòsit que es planteja “Sito” i el seu equip no és un altre que recuperar el “feeling” sobre l’asfalt, a part de prendre el pols a una mecànica que, en condicions normals, ha de ser el pròxim objectiu del pilot andorrà.