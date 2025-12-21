El peu diabètic és una de les complicacions més serioses i comunes de la diabetis mellitus. Aquesta condició pot conduir a úlceres, infeccions i, en casos extrems, amputacions. El peu diabètic es desenvolupa principalment per dues raons:
Neuropatia diabètica: La diabetis pot danyar els nervis dels peus, fent que la persona no senti dolor, calor o fred. Aquesta pèrdua de sensació pot provocar que les ferides o les pressions repetitives passin desapercebudes, augmentant el risc d’infeccions.
Malaltia vascular perifèrica: La diabetis també pot afectar els vasos sanguinis, reduint el flux de sang als peus. Aquest fet retarda la curació de les ferides i facilita la formació d’úlceres i infeccions.
Els símptomes del peu diabètic poden variar, però solen ser:
Úlceres o ferides que no cicatritzen: Les úlceres solen aparèixer en zones de pressió, com la planta del peu o sota els dits.
Infeccions: Les úlceres poden infectar-se, presentant enrogiment, inflor, calor i pus.
Canvis en la pell: Pèrdua de pèl, sequedat, i canvis en el color o la textura de la pell poden ser signes de mala circulació.
Deformitats: Deformitats dels peus, com els dits en martell, poden desenvolupar-se a causa de la neuropatia.
Dolor: Encara que menys freqüent a causa de la neuropatia, algunes persones poden sentir dolor intens a causa de la infecció o la isquèmia.
El tractament del peu diabètic és multidisciplinari i pot incloure:
Cura de les ferides: Neteja regular de les úlceres, aplicació de desinfectants i embenats per a protegir la zona afectada.
Control de la infecció: Administració d’antibiòtics per a tractar les infeccions.
Revascularització: Procediments quirúrgics per a restaurar el flux sanguini als peus.
Descàrrega de pressió: Ús de sabates especials o dispositius ortopèdics per a reduir la pressió a les zones afectades.
Educació: Ensenyar al pacient com cuidar els seus peus, reconèixer els signes d’alarma i mantenir un bon control de la glucosa en sang.
La prevenció és clau per a evitar les complicacions del peu diabètic. Aquestes són les cures que s’han de seguir:
Revisió diària dels peus: Buscar talls, ampolles, vermellors o altres anomalies.
Neteja i hidratació: Rentar els peus diàriament amb aigua tèbia i sabó suau, i aplicar crema hidratant, evitant l’espai entre els dits.
Ungles correctes: Tallar les ungles rectes i llimar les vores per a evitar que es clavin a la pell.
Sabates adequades: Portar calçat còmode, ben ajustat, amb un bon suport i evitant els talons alts o sabates estretes.
Evitar caminar descalç: Fins i tot a casa, per a reduir el risc de lesions.
Control mèdic regular: Visitar el metge de forma regular per a revisions i tractament preventiu.