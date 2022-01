El personal col·laborador educatiu podrà ser referent a l’aula en absència del docent

El Govern ha aprovat una modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu, que afegeix una disposició transitòria d’aplicació en el context de la crisi sanitària per la qual en cas d’absència del docent de referència de cada aula, el personal col·laborador educatiu passarà a ser el referent per a l’acollida i la vigilància dels alumnes a les aules i per vetllar per la bona convivència en els moments d’esbarjo.

La modificació busca donar resposta a la situació provocada a les aules per la Covid-19, on l’elevada incidència de contagis està repercutint en nombroses baixes del personal docent de les escoles i el personal col·laborador, així com de docents confinats que segueixen la seva activitat lectiva per via telemàtica. Tot i el bon funcionament del sistema de borses d’interins per cobrir les baixes, cal assegurar que els menors sempre estiguin acompanyats d’un adult que els tuteli.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, aquesta disposició transitòria, s’afegeix amb la voluntat d’atendre els alumnes de manera continuada en els centres escolars i de mantenir les aules obertes amb la presència d’una persona que asseguri la vigilància dels menors en els centres educatius.