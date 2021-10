El perill xinès en ciberseguretat és només aparent?

Tot i l’aparent veto a les empreses tecnològiques xineses en mercats com el nord-americà (principalment) i l’europeu per motius de seguretat (o, almenys, aquesta és la justificació), com en el cas de Huawei, els fets fan que sembli un veto molt més selectiu que amaga raons comercials després dels suposats motius de seguretat.

Naturalment, dins el país oriental hi ha lleis que permeten al govern accedir a les dades que emmagatzemen les empreses nacionals en els seus servidors establerts en territori xinès, però recordem que a Europa -per exemple- tenim el RGPD que força al fet que les dades estiguin en territori europeu.

És per això que l’argument de la ciberseguretat en general amb les empreses xineses trontolla quan veiem que la multinacional Sangfor va establir-se a Espanya després d’haver desembarcat a Europa a través d’Itàlia. I la seva intenció és utilitzar a Espanya com un trampolí per a saltar al mercat iberoamericà.

Sangfor treballa amb solucions en un ampli ventall de camps, que van des de la hiperconvergència i la virtualització fins a les xarxes definides per programari (SD-WAN), passant per seguretat perimetral i EDR.

A l’article de Channel Partner, en el qual s’explica la seva arribada al mercat espanyol, José Ramón Crespo (cutry manager de Sangfor per a Espanya) no s’inhibeix a l’hora de parlar de la campanya de desprestigi contra les empreses xineses, i expressa la seva confiança en l’èxit de Sangfor, gràcies a la maduresa d’un mercat en el qual les empreses “saben separar el gra de la palla” (en referència a la informació), i de l’èxit de companyies com Lenovo, també xinesa.

El cas de Huawei, sembla paradigmàtic, d’una banda, pel fet que la tecnologia 5G de la multinacional xinesa és més competitiva que les d’Ericsson, Nokia o Motorola, i no a un perill real d’espionatge per part de les autoritats xineses, malgrat que aquest no és realment inexistent. Com, de fet, hi ha el mateix perill en les infraestructures europees o nord-americanes que poguessin desplegar-se a la Xina, entre altres països.

Per Tecnonews