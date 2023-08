El per què una jove va agredir la seva parella

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dijous, al matí, un home de 26 anys d’edat com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili i una dona de 22 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral.

Els agents van rebre l’avís perquè la dona no s’havia presentat a treballar i no responia les trucades. Quan van arribar al domicili que comparteix amb la seva parella, els policies van constatar que l’home li havia pres a la força el telèfon mòbil a la dona per a revisar totes les seves converses privades. Va ser llavors quan ella va agredir l’home per a recuperar el dispositiu, segons informa la Policia.