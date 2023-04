El pavelló del Govern, a punt d’infartar: BC Andorra 92 – Melilla 82

Imatge del BC Andorra – Melilla (ATV)

Partit no apte per a cardíacs el viscut avui diumenge al pavelló del Govern. Pocs s’imaginaven que el Melilla plantaria tanta cara al líder de la LEB Or. De fet, durant molts moments del partit les coses pintaven molt negre per al BC Andorra. Només una reacció al final del tercer quart i una millor defensa andorrana en el darrer, han possibilitat sumar un nou triomf, més treballat que mai a casa, 92 a 82.

Només començar el primer quart ja s’ha pogut constatar que el joc que s’estava veient del conjunt rival, el Melilla, no corresponia al lloc que, aquest, ocupa a la classificació. Pràcticament, fins a les acaballes d’aquest primer període, hi ha hagut una gran igualtat damunt la pista, amb un equip visitant que plantava cara i un BC Andorra que subsistia a base de triples. Ha estat en els darrers tres minuts quan els tricolors han assolit, per fi, un lleuger avantatge (+10), encara que el Melilla tenia una petita reacció posant el marcador, 23 a 15, en acabar el primer quart.

Tan bon punt s’ha iniciat el segon quart, s’ha confirmat la reacció visitant perquè s’ha escurçat la diferència en un tres i no res i, no només això, sinó que s’han posat per davant en el lluminós fent un parcial de 2 a 10. Així, el Melilla s’ha col·locat amb un 27 a 28. I, el malson, no s’ha aturat aquí perquè Natxo Lezcano s’ha vist obligat a demanar un temps mort en veure el 27 a 32. Els triples, tot i els nombrosos intents, ja no entraven i, això, ho aprofitava el Melilla que es mostrava seriós en defensa i, també, des de l’exterior. Ho certifica el 39 a 42 que hi havia quan els àrbitres han indicat el camí cap als vestidors. Mal segon quart dels tricolors, doncs, i un rival que tanca la classificació, però, que es veia capaç de guanyar al pavelló del Govern.

L’afició andorrana esperava que al tercer quart la imatge dels de Natxo Lezcano canviés radicalment i que, aquests, demostressin la seva teòrica superioritat. La tasca no es presentava fàcil perquè el Melilla creia en la gesta. I, els primers minuts no podien ser pitjors, amb un parcial de 3 a 9 per als visitants i un BC Andorra que no podia encistellar a l’interior i fallant els llançaments triples. Així, es posava per sota per 11 punts de diferència, 44 a 55. Ha estat en aquest punt quan els del Principat han tingut una primera reacció escurçant distàncies amb un 50 a 55. La reacció ha estat més gran quan, la pedra angular del Melilla, Trey Davis, que ha fet el que ha volgut damunt la pista, s’ha assegut a la banqueta. La seva absència, momentània, ha estat tan determinant que el BC Andorra ha arribat a la fi del tercer quart amb un (+2), 66 a 64.

I, així, començava el darrer quart, amb la màxima igualtat i molts nervis. Poc ha trigat l’entrenador visitant en fer tornar Davis a la pista. Anaven passant els minuts i els tricolors, amb patiment, mantenien entre els 2 i 4 punts de diferència. Però, gràcies a una millor defensa, els andorrans, per fi, eixamplaven una mica més el marcador amb distàncies que oscil·laven entre els 9 i 11 punts d’avantatge. La botzina indicava el tancament d’un encontre extremadament competit amb un 92 a 82 (+10) en el lluminós.

Amb aquesta victòria, al BC Andorra li resten sis partits de la fase regular, sis finals per a poder pujar de categoria de forma directa, evitant el periple del pla-off d’ascens.