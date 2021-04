El Patronat de Turisme de Lleida promociona el Pirineu i les seves terres a través de bloguers

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha organitzat la darrera setmana del mes de març dos viatges de premsa per donar a conèixer el Pirineu i les terres de Lleida i promocionar els circuits de trail running a través de bloguers i publicacions del món del turisme i viatges.

D’una banda, el trail runner Deparunner, influencer, corredor, director de la revista Trail Run, speaker de curses de muntanya nacionals i internacionals i director tècnic del Wild Trail Project, entre d’altres, va participar del 21 al 26 de març en un bloctrip amb l’objectiu de promocionar els circuits de trail running del territori i fer-ne difusió a través de les seves xarxes socials. El bloguer va visitar diferents indrets de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Segrià, la Noguera i l’Urgell.

El seu recorregut es va iniciar amb la Marató del Segre a La Granja d’Escarp. Posteriorment, es va desplaçar a la comarca de la Noguera, on va visitar Penelles i el seu Street Art, a més del Castell de Montsonís. L’influencer va realitzar la Gerb Trail 20k +900. Al Pallars Sobirà, va fer el circuit Milla Vertical d’Àreu i una sortida de raquetes de neu a l’estany de Mascarida (Tavascan). Seguidament, va visitar la comarca de l’Alt Urgell, on va gaudir del circuit de Santa Fe. Deparunner va acabar la seva estada a l’Urgell, comarca on va poder descobrir la zona trail La Serra del Tallat, que transcorre per Rocallaura, Montblanquet i el Santuari del Tallat.

Per la seva banda, un equip de la revista Tus Destinos, revista digital i blog de turisme i viatges que publica informació turística nacional i internacional, va dur a terme del 25 al 28 de març una ruta per 3 pobles (Montonís,Taüll i Arties) i 2 ciutats (Solsona i Lleida) de la demarcació de Lleida per a la seva promoció, ja que formen part de les marques “Pobles amb encant” i “Ciutats amb caràcter” de l’Agència Catalana de Turisme.

La promoció s’ha fet a través de les xarxes socials amb el contingut gravat en els 4 dies de ruta pels diferents pobles i ciutats de la demarcació.