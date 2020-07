El Patronat de la Fundació Sant Hospital recolza la construcció d’un nou hospital comarcal a la Seu

La Junta del Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, celebrada aquest divendres, ha decidit recolzar la proposta del Servei Català de la Salut (CatSalut), amb el vistiplau de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, d’iniciar els tràmits que han de concloure amb la construcció d’un nou hospital comarcal a la capital urgellenca.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha destacat que “és una molt bona notícia i, a més a més, és un bon replantejament de com destinem aquests diners públics perquè vagin a millorar tot el conjunt de l’atenció sanitària que fem a l’Alt Urgell”.

Aquest projecte es durà a terme gràcies al canvi de destí dels recursos financers previstos per a les obres d’ampliació i reforma de la Unitat Sociosanitària de l’hospital urgellenc. El projecte estava valorat en 5.040.000€, dels que la Diputació de Lleida aportava 3 milions. D’aquesta quantitat s’ha decidit destinar un import aproximat de 600.000 € durant aquest any, a l’ampliació de 16 places residencials, així com a la reforma de les habitacions i banys existents, mentre que l’altra part de la subvenció es destinarà al futur centre hospitalari.

Jordi Fàbrega ha detallat que la resta de finançament necessari per la construcció del nou Hospital Comarcal serà aportat pel Departament de Salut i fons europeus.

Per desenvolupar el nou projecte, que s’hauria de començar a edificar durant el 2022, s’iniciarà una taula de treball amb representació de professionals, grups municipals i col·lectius d’usuaris. Segons el president de l’FSH, “estem parlant d’un hospital comarcal que no ha de ser molt gran i sí que estem parlant d’un hospital modern, un hospital obert i funcional, que inclogui totes les noves tecnologies de la telemedicina i que sigui sostenible amb energies renovables”.

Tan bon punt aquestes noves instal·lacions entrin en funcionament, l’edifici que actualment ocupa l’hospital passaria a destinar-se íntegrament a usos sociosanitaris i residencials.

Al mateix temps, s’iniciaran els tràmits administratius per tal de crear una empresa pública que assumeixi la titularitat i la gestió de l’hospital, mantenint el Patronat com un òrgan consultiu i de relació amb la ciutadania.