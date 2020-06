El patronat de la Fundació Ramon Llull es reuneix virtualment

El Patronat de la Fundació Ramon Llull s’ha reunit aquest dijous 25 de juny, virtualment. A la reunió, presidida pel cap de Govern, s’han aprovat els comptes de 2019, el projecte de pressupost per a l’any 2020 i s’ha acordat ajornar els Premis de la Fundació al 2021. A més, la trobada també ha permès canviar la seu de la Fundació a l’Hotel Rosaleda d’Encamp, presentar les línies d’actuació de l’Institut Ramon Llull i impulsar l’activitat de la Fundació.

Enguany, a causa de la situació actual generada per la COVID-19, s’ha acordat ajornar excepcionalment un any la celebració de la propera edició dels Premis de la Fundació Ramon Llull, uns guardons internacionals que es lliuren anualment a Andorra destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. També s’ha aprovat la proposta de pressupost 2020 i el canvi de seu social: el 2020 el Ministeri de Cultura d’Andorra ha centralitzat les seves instal·lacions a l’Hotel Rosaleda, a Encamp, on a partir d’ara també tindrà la seu la Fundació Ramon Llull.

Així mateix, el Patronat ha acordat, a proposta de la direcció, encetar un procés de reflexió per dotar a la Fundació d’una activitat pròpia més intensa i més visible, amb la intenció d’incorporar-la al pressupost de l’any 2021. En el decurs de la reunió, l’Institut Ramon Llull ha presentat també les activitats que té previstes per a enguany.

A la reunió han participat Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra; Silvia Riva, ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra; Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresident del govern balear en representació de la presidenta del Govern balear; Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya en representació del president de la Generalitat de Catalunya; Joan Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona en representació de l’alcaldessa de Barcelona; Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural del Govern d’Andorra; Vicenç Villatoro, director de la Fundació Ramon Llull; Diego Gómez, en representació de l’Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull; Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull, i Anna Allué, secretària de la Fundació Ramon Llull. També hi han assistit Antònia Andúgar, gerent de l’Institut Ramon Llull; Francesc Serés, director d’Arts de l’Institut Ramon Llull, i Àlex Hinojo, cap de comunicació de l’Institut Ramon Llull.

La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s’hi van incorporar el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Alguer i l’Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull. Al juny del 2013 s’hi va incorporar la Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes Balears i al 2015, l’Ajuntament de Barcelona. El 2017, s’hi va reincorporar el Govern Balear a través del seu vincle amb l’Institut Ramon Llull.