El Pas viurà un cap de setmana al ritme de la Festa Major

El Pas de la Casa es prepara per a celebrar la seva Festa Major, que enguany tindrà lloc del dissabte al dilluns vinents, és a dir, del 27 al 29 de juny, amb la plaça de l’Església com a principal escenari de les activitats. Durant tres dies, residents i visitants podran gaudir d’una programació variada que inclou música en directe, àpats populars, activitats infantils i propostes per a tots els públics.
La Festa Major arrencarà dissabte amb el tradicional concurs de pesca al llac d’Abelletes i el mercat a la plaça de l’Església. Al migdia, la gastronomia prendrà protagonisme amb l’hamburguesada popular, per a la qual caldrà adquirir un tiquet al preu de 2 euros. La tarda estarà dedicada especialment a la cultura popular i al públic familiar, amb un taller a càrrec dels Castellers d’Andorra, activitats de bombolles gegants, un berenar infantil i el concurs de petanca. La jornada finalitzarà amb l’actuació del grup de versions Campikipugui i la sessió musical del DJ Marc Montalvo.
Diumenge, 28 de juny, serà el torn d’activitats tan participatives com la festa Holly i la festa de l’escuma. La música continuarà sent una de les protagonistes de la celebració, amb el concert del grup de versions Freyjà i una sessió de ritmes progressius a càrrec del DJ Renzo.
La Festa Major es clourà dilluns, 29 de juny, amb la tradicional missa de Sant Pere, prevista a les 12 h, seguida d’un aperitiu popular i d’altres activitats festives. El grup Vibrand posarà el punt final a la celebració amb una actuació prevista a les 14 h.
Una festa segura per a tothom
El Comú d’Encamp impulsarà durant la Festa Major la campanya “Fem que la festa sigui un espai segur per a tothom», una iniciativa que ja es va posar en marxa durant la Festa del Poble d’Encamp i que té com a objectiu fomentar un consum responsable, prevenir conductes de risc i promoure unes celebracions saludables, inclusives i respectuoses.
La campanya inclou diverses accions de sensibilització adreçades a la ciutadania, especialment orientades a la reducció del consum de begudes alcohòliques, així com la presència del Punt Lila durant els principals actes nocturns. Aquest servei contribueix a garantir que els espais festius siguin entorns segurs, lliures de discriminacions i de qualsevol tipus de violència.
Les accions també volen fomentar el respecte envers els veïns i l’entorn, amb la voluntat que la Festa Major sigui un espai de convivència i gaudi compartit per a tothom.