El Pas disposarà d’un nou centre mèdic a peu de pista

Al Pas de la Casa, el tancament del centre mèdic de pistes, gestionat fins ara per la família Escoda, tindrà solució amb l’obertura d’una nova instal·lació privada a càrrec d’Ambulàncies del Pirineu. El centre començarà a funcionar a l’inici de la temporada d’hivern i ampliarà els horaris fins a les 21 hores. Així ho publica el mitjà digital AndorraDifusió.
El mateix mitjà assenyala que, segons fonts properes a l’empresa, en temporada alta disposarà de dos metges, dues infermeres i un administratiu i oferirà serveis de radiologia, traumatologia i medicina general.