El pas dels elefants d’Anníbal pel Pirineu, en una conferència a Organyà

Un dels episodis històrics més èpics que relliga el Pirineu amb l’Antiguitat clàssica és el pas dels exèrcits d’Anníbal amb els seus elefants, l’any 219 aC, per a atacar Itàlia i la ciutat de Roma, la seva gran rival. Anníbal va ser un polític i general de la ciutat estat de Cartago, al nord d’Àfrica. Derrotada per Roma en la Primera Guerra Púnica (262-241 aC), Cartago va projectar el seu expansionisme cap al sud-est de la península Ibèrica i va tornar a tocar amb Roma en una cursa per a dominar el Mediterrani occidental.

La Segona Guerra Púnica va portar la guerra a les portes de Roma de la mà del general Anníbal el qual, sortint de les seves bases peninsulars, es va dirigir amb els seus exèrcits a Itàlia evitant els camins costaners, massa exposats a l’acció de la flota romana. Aquesta decisió va condicionar el pas dels Pirineus per una ruta de l’interior de l’actual Catalunya que, en moltes ocasions, s’ha identificat amb la vall del Segre.

El proper dissabte, dia 29 d’octubre, tindrà lloc a Organyà una conferència en la qual es repassaran les diverses hipòtesis vigents relacionades amb aquest episodi de la història dins del marc del cicle “Desenterrant el passat”. L’acte anirà a càrrec del professor Oriol Olesti Vila, de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Història del Món Clàssic i gran coneixedor dels processos de romanització de Catalunya a partir de nombrosos projectes de recerca i d’excavació arqueològica.

Moltes d’aquestes excavacions s’han dut a terme a Cerdanya, on ha participat en un gran nombre de descobertes vinculades amb el període ceretà i romà que posen en context l’objecte d’aquesta conferència.

La xerrada tindrà per marc la sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà, el proper dissabte, a les 19.30 hores. Serà presencial, amb entrada lliure i sense necessitat de reserva, i també podrà ser seguida en directe en streaming, a través de l’enllaç https://youtu.be/RL0VXrHNvHc

L’activitat forma part del cicle “Desenterrant el passat”, que durant tot el mes d’octubre està realitzant diverses accions relacionades amb la història i el patrimoni cultural per tota la comarca de l’Alt Urgell, i que està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Compta, així mateix, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i, en el cas d’aquesta activitat en concret, amb l’Ajuntament d’Organyà.