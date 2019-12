Els entorns de l’església de Sant Pere del Pas de la Casa acolliran els dies 21 i 22 de desembre el Mercat de Nadal del Pas de la Casa, organitzat pels comerciants de la vila encampadana amb la col·laboració del Comú d’Encamp.

Les persones que assisteixen al mercat nadalenc, que es realitzarà els dos dies de les 10 a les 21 hores, trobaran un total de quinze parades de productes varis i artesanals així com d’altres activitats, com l’assistència del Pare Noel al mercat per recollir les cartes als infants (dissabte d’11 a 13 h i de 17 a 19 h i diumenge d’11 a 13 h i de 18 a 20 h), repartiment de coca i xocolata (els dos dies a les 16.30 h) o l’actuació musical de l’encampadana Noa Ashti, que actuarà dissabte 21 de desembre a les 12 hores.