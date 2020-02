Un cop cremat el Carnestoltes d’Encamp, i com ja és tradició, la vila del Pas de la Casa agafa el relleu per celebrar durant tres dies la festa de Carnaval.

Les activitats començaran divendres 28 de febrer, a les 08.00 h, amb un passa-carrers anunciador que comença la festa, activitat que es repetirà cada dia. La primera activitat tindrà lloc a les 17:30 h a la sala d’actes del centre esportiu on els infants podran gaudir d’un espectacle i un berenar popular. La festa continuarà a les 22:30 h a la sala de festes amb un grup de versions, el ball de disfresses i una disco mòbil.

Els actes previstos per a dissabte 29 de febrer s’iniciaran a les 10:30 h amb el concurs infantil de disfresses (fins als 15 anys) que tindrà lloc a la plataforma i que estarà amenitzat per una xaranga. La tarda començarà, a les 17:30 h, amb un espectacle infantil a la sala d’actes del centre esportiu, que donarà pas, a les 18:30 h a una classe magistral de zumba per a tots els públics al centre esportiu. Les activitats de nit s’iniciaran amb el sopar de Carnaval a les 21:00 h per a totes aquelles persones que hagin fet inscripció prèvia, i finalitzarem la nit de dissabte a partir de les 23:00 h a la sala de festes amb un ball de nit, el tradicional concurs de disfresses (a partir de 16 anys) i una disco mòbil.

Diumenge 1 de març serà el darrer dia del Carnaval del Pas de la Casa, i per acabar la festa ho farem amb una gimcana a la plataforma a partir de les 16:00 h, una sardinada popular a la plaça de l’església a les 20:00 h, que donarà pas al judici i la cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoles i un espectacle de foc.

Bus gratuït des d’Encamp la nit de dissabte

A proposta de la Comissió de festes del Pas de la Casa, i perquè els joves d’Encamp puguin gaudir de la festa de dissabte 29 de febrer al vespre, el Comú d’Encamp habilitarà un bus gratuït que sortirà a les 22:30 h de la plaça dels Arínsols fins al Pas de la Casa i tornarà a les 2:30 h des de la sala de festes del Pas de la Casa, amb arribada cap a les tres de la matinada a la plaça dels Arínsols. A aquest bus només podran accedir-hi els majors de 18 anys.