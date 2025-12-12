El Pas de la Casa, a punt per a celebrar el primer NeuFest

Aquest cap de setmana, els dies 13 i 14 de desembre, el Pas de la Casa es convertirà en l’epicentre de l’hivern amb la primera edició del NeuFest, un esdeveniment que combina un ski-test amb un programa d’activitats a l’aire lliure de caràcter lúdic i esportiu. En la seva presentació es va remarcar el potencial del NeuFest com a element de dinamització en un entorn com el Pas de la Casa. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot va destacar llavors que el festival “neix arran d’una proposta del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa” per a reforçar el teixit econòmic i comercial de la parròquia durant la temporada d’hivern.
Durant el festival, més de vint expositors amb les principals marques d’equipament de muntanya presentaran les seves novetats en esquí alpí, freeride, freestyle, esquí de muntanya i taules de snowboard, en un espai obert pensat perquè tothom pugui provar el material de la nova temporada.
Les marques confirmades són: Nòrdica, Blizzard – Tecnica, Burton, Atomic, Fischer France, Union, Capita, Black Crows, Faction, Libtech, Head, Rossignol, Dynastar, K2, Völkl, Nidecker, Jones, Nitro, Zag. Aquestes marques es poden trobar després als comerços del Pas de la Casa i d’Andorra.
Entre els expositors hi haurà també Dynafit Andorra Skimo i el Circuit Andorra – El Pas de la Casa.
A més de l’ski-test, tant dissabte com diumenge, el NeuFest oferirà activitats per a tots els nivells: snowpark per a debutants, eslàlom paral·lel i formació teòrica de conducció sobre neu, tot ambientat amb música de discjòqueis.
Dissabte a la tarda, l’esdeveniment continuarà amb una baixada de torxes i un après-ski, convertint el festival en un punt de trobada per a visitants i residents.
Com a incentiu especial, cada dia del festival se sortejarà un parell d’esquís nous entre tots els participants de l’ski-test, animant així la comunitat a gaudir de l’experiència i visitar els comerços locals.
Les inscripcions gratuïtes estan obertes a través del web www.encamp.ad/neufest, on els participants poden reservar el seu lloc per a l’ski-test i consultar tota la informació sobre el programa d’activitats i els requisits de participació.